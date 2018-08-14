Главный тренер ПАОК Рэзван Луческу: "Мы полностью заслужили победу над "Спартаком"

СЕГОДНЯ 23:04 2018-08-14T23:06:37+03:00

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- Как чувствуете после 27 побед. И несмотря на то, что сегодня без победы - достигли цели!

- Было естественно, что мы под давлением 50 минут последних игры сдерживали натиск, занимая оборонительную позицию.

- Что думаете о потерянных шансах команды по ходу игры?

- Наблюдая со стороны, я видел, что хотели победить. Это нормально, когда много шансов забить. Мы сделали много шансов, но в конце матча "длинные" мячи хорошо шли у "Спаратка" через Жиго и они создавали нам проблемы и мы отходили в оборону.

- Вы с уходом Вийериньи и Пелкаса не ослабили центр?

- Вийеринья ушел с поля по нормальным причинам. Он не так много тренировок провел с нами. Пелкас так активно участвовал в нападении, что он устал, много ускорявшись. Он много дал нашей команде и в последние 10 минут благодаря заменам мы смогли активнее наступать.

- Насколько нормально, когда Луис Адриано удаляется после явной провокации со стороны вашего игрока?

- Все относительно. В Салониках нам дали пенальти в незначительной ситуации. Или же ситуация похожа, когда Жиго с Прийовичем создал.

- Что думаете о следующем сопернике - "Бенфике".

- У нас сильная команда, которая хорошо подготовлена. Но сначала наслажусь победой в компании своей супруги, а затем начнем готовиться.

- Можно ли сказать, что сегодня ваша команда сыграла в антифутбол, потягивая время иногда?

- Мы полностью заслужили проход в следующий раунд. Сыграли, может быть, в антифутбол. Но достигли своей цели. Мы не давали возможностей "Спартаку" создавать много моментов, и мы выполнили свою задачу. Но это - провокационный вопрос, мы - заслужили эту победу полностью.

- Ваши контакты с отцом приносят вам удачу? Сегодня он был на игре.

- Он мне сказал, что это - самый тяжелый матч в жизни. И он, кажется, понимает, каково мне было находиться рядом с игроками. Я очень рад, что он был с нами. Рад, что поддерживал нас. И это дало результат.