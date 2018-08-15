Как СССР жил под санкциями, но не зависел от доллара. И что будет с картами банков, против которых введут санкции
Главные темы:
- Чем для нас могут аукнуться американские санкции. Какие наши банки попадают под санкции? Операции в валюте - что будет с валютными счетами, если введут санкции? Если санкции введут, то картами этого банка можно расплачиваться за границей или нет?
- Как поменять деньги, если собираешься в отпуск, а курс каждый день скачет?
- Как СССР жил под санкциями, но не зависел от доллара?
- Пенсионерам сохранят льготы.
- Как бороться с соседями, которые не платят за услуги ЖКХ?
- Между тем, тарифы ЖКХ будут повышать поэтапно (плюс экологический налог).
Как СССР жил под санкциями, но не зависел от доллара. И что будет с картами банков, против которых введут санкции