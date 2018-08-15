2018-08-15T17:18:22+03:00
Личные деньги

Как СССР жил под санкциями, но не зависел от доллара. И что будет с картами банков, против которых введут санкции

Разбираемся в этих вопросах в эфире программы «Личные деньги» на Радио «Комсомольская правда»
Евгений БЕЛЯКОВ
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Обсуждаем главные экономические новости, которые касаются каждогоОбсуждаем главные экономические новости, которые касаются каждого
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Главные темы:

- Чем для нас могут аукнуться американские санкции. Какие наши банки попадают под санкции? Операции в валюте - что будет с валютными счетами, если введут санкции? Если санкции введут, то картами этого банка можно расплачиваться за границей или нет?

- Как поменять деньги, если собираешься в отпуск, а курс каждый день скачет?

- Как СССР жил под санкциями, но не зависел от доллара?

- Пенсионерам сохранят льготы.

- Как бороться с соседями, которые не платят за услуги ЖКХ?

- Между тем, тарифы ЖКХ будут повышать поэтапно (плюс экологический налог).

Как СССР жил под санкциями, но не зависел от доллара. И что будет с картами банков, против которых введут санкции

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