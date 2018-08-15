Легендарный хоккеист Борис Михайлов: Наша победа на Олимпиаде для США - это нож в горле

СЕГОДНЯ 02:21 2018-08-15T02:21:33+03:00

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На днях появилась сенсационная новость, что хоккей могут вычеркнуть из олимпийской программы. Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель заявил, что МОК рассматривает четыре варианта. Первый - на Олимпиадах играют все, включая хоккеистов НХЛ. Второй - Олимпиада проводится без участия игроков НХЛ, как это было на последних Играх-2018. Третий - приглашать на Олимпиады только молодежные сборные, как это давно происходит в футболе. Четвертый - исключение хоккея из Олимпийских игр.

- Как вы думаете, откуда ноги растут? - задали мы вопрос легендарному хоккеисту и тренеру Борису Михайлову.

- Ноги растут от главных спонсоров Международного олимпийского комитета. Это известные американские компании. Это происки американцев. Потому что все нормальные люди, которые работают в области любых видов спорта, понимают, что хоккей на Олимпийских играх - один из главных гвоздей программы. И то, что мы выигрываем Олимпиаду, для американцев - это нож в горле.

- Но называются четыре варианта...

- Все предлоги - один вариант, второй... Я считаю, что это безумие. Олимпийские игры без хоккея это не те Олимпийские игры, которые были на протяжении всей истории. Миллионы телезрителей эти Игры смотреть не будут - они всегда ждали начало турнира по хоккею.

- Американцы понимают, что без энхаэловцев мы будем всегда побеждать.

- Совершенно правильно. Сначала к допингу привязались, теперь замахнулись и на саму Олимпиаду. Почему? Потому что НХЛ не хочет рвать календарь и отпускать своих игроков. У них бизнес, и они свои потери хотят компенсировать за счет Олимпийских игр. И просят от МОК большие деньги. А президент МОК Томас Бах говорит: я не буду давать деньги. И правильно говорит. Все команды должны участвовать на общих основаниях.

P.S. Вчера вечером МОК сообщил, что мужской и женский хоккей вошли в программу Олимпиады-2022 в Пекине. В каком формате пройдет турнир - неизвестно. Околоспортивные игры продолжаются.