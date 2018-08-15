Отец Влада Соколовского публично извинился перед Ритой Дакотой

СЕГОДНЯ 10:31 2018-08-15T10:44:15+03:00

Оскорбленная жена, узнавшая об изменах певца, заявила, что рассчитывает на то, что все заработанное парой они разделят пополам Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Уже завтра, 16 августа суд решит, как будет делиться совместное имущество Риты Дакоты и Влада Соколовского. Оскорбленная жена, узнавшая об изменах певца, заявила, что рассчитывает на то, что все заработанное парой они разделят пополам. А тем временем, в сети появляются первые комментарии родственников Влада, которые когда только разразился скандал не хотели вообще говорить на эту тему Сначала тетя «фабриканта» заявила, что в разводе чаще всего виноваты оба. А ночью, 15 августа эмоциальный пост опубликовал отец Соколовского - лидер популярной в 90-е группы «ИКС-Миссия» Андрей Соколовский. Он публично извинился за измены сына, но спустя 20 минут удалил слишком эмоциональный пост.

«Прости меня, дочь моя, за то, что так сильно люблю тебя несмотря на то, что ты сожгла все мосты и вылила эти помои на меня и всех ваших друзей (за все это время так и не поговорив со мной). Я по-прежнему твой любящий отец! Прости меня, что не знал о похождениях моего сына и не рассказал тебе об этом! Прости, что старался многому научить тебя, но так как ты всегда была занята, тебе было не до моих „бредней“. Прости, что так и не объяснил, что такое настоящая любовь…», — написал Андрей Соколовский (Орфография и пунктуация здесь и далее авторские. — Прим. ред.)

Соколовский- старший уверен, что проблемы нужно было решать внутри семьи. «…Прости меня, что позволил тебе заиграться в соцсетях и уйти туда не только с головой, но и со всеми своими чувствами. Прости меня за все, что причинило тебе боль в нашей любящей тебя семье. Прости, что любил тебя такую, как ты есть. Прости, что не помог пройти вам испытание счастьем…», —написал родитель предполагаемого изменника.

ritadakota Если отмотать время назад, чтобы ничего этого не было или пройти через всё, что я прохожу сейчас, ещё 100 раз, но когда на моих руках ты, я бы не задумываясь выбрала второе. Моя сила, моя любовь, моя нежность...

Надо отметить, что при этом главный герой скандала по-прежнему отказывается от комментариев несмотря на то, что его соцсети завалены откликами поклонников, которые просят его высказаться.

ritadakota На этой идеальной фотографии не счастлив один только Сэм, по очевидным причинам А сколько вашим питомцам понадобилось времени, чтобы привыкнуть к новому члену семьи

Напомним, Рита Дакота и Влад Соколовский познакомились в 2007 году на съемках проекта«Фабрика звезд — 7» и спустя пять лет начали встречаться. В 2015 году они поженились и обвенчались, вскоре у них родилась дочь Мия.

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Видимо именно это ощущение и заставило Риту Дакоту написать пост в Инстаграме, где она рассказала о том, что ее любимый супруг, Влад Соколовский изменяет ей уже несколько лет. В случае экс-«фабрикантки» ситуация еще усугублялась невероятной открытостью их отношений - видеоблог о их семье пользовался большой популярностью у молодежи. (подробности)