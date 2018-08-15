2018-08-15T12:19:36+03:00
Общество

Любовница Немцова – «КП» в Украине: «Я отучилась на психолога, это помогло мне пережить всю эту боль»

Анна Дурицкая стала финалисткой конкурса «Украина Вселенная-2018»
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Сейчас любовница Немцова приняла участие в финале «Украина Вселенная-2018», где стала третьей вице-миссСейчас любовница Немцова приняла участие в финале «Украина Вселенная-2018», где стала третьей вице-миссФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Больше трех лет назад в центре Москвы был убит Борис Немцов, который вместе со своей спутницей, моделью Анной Дурицкой возвращался вечером из ресторана. Политика расстреляли на глазах девушки и сразу после нескольких допросов в полиции, она улетела в родной Киев. Долгое время о последней возлюбленной убитого ничего не было слышно, говорили, что она живет под Киевом вместе с мамой и проходит терапию у психолога, чтобы восстановить здоровье. Однако, через год благодаря данным Государственного реестра вещественных прав на недвижимое имущество выяснилось, что Дурицкая является владелицей четырех квартир в украинской столице, которые успешно сдает. Все они были куплены на средства Немцова. Суть позже модель выучилась на психолога и снова принялась покорять конкурсы красоты. Сейчас любовница Немцова приняла участие в финале «Украина Вселенная-2018», где стала третьей вице-мисс. Корреспонденты «КП» в Украине поговорили с Дурицкой о том, как ей живется теперь. На вопросы журналистов Анна отвечала в основном фразами "да" или "нет", не вдаваясь в подробности. Пока я слушала ответы Дурицкой на вопросы коллег, думала, мол, мне удастся ее разговорить. Но не тут-то было - девушка оказалась крепким орешком.

- Анна, возникла путаница с вашим возрастом? Сколько вам все-таки лет - 25 или 26?

- Мне 26 лет. У меня в паспорте 1991-й год рождения. Дело в том, что я Анне Филимоновой (организатор "Мисс Украина Вселенная" - Авт.) отправила свою видеовизитку, где я рассказывала сколько мне лет, из какого города и чем занимаюсь. Видео я записывала, когда мне было 25, поэтому и возникла такая путаница.

- Последние годы на "Мисс Украина Вселенная" стало меньше 18-19 летних девушек. В этом году самой старшей участнице 27 лет. Возраст и опыт помогают на конкурсе красоты?

- Я не считаю, что возраст является преимуществом на конкурсе красоты. Все же молодые девочки они всегда впереди в модельном бизнесе. (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Перед смертью Немцов купил Дурицкой квартиру за $130 000

"В Киеве, с 2014 года я живу в квартире 13-го дома по Феодосийской улице. Это однокомнатная квартира, она принадлежит мне, квартиру покупала я сама, но денежные средства на ее приобретение в размере 130 000 долларов США мне предоставил Немцов Борис Ефимович. С ним я познакомилась в июне 2012 года в Турции через Прохорова Михаила Дмитриевича (известного российского миллиардера. - Ред.). С Прохоровым М.Д я познакомилась примерно на одну неделю раньше, также в Турции. Там я отдыхала вместе со своими подругами, фамилии которых не помню. О подробностях своего знакомства с Немцовым Б.Е и Прохоровым М.Д я в настоящее время давать показания не желаю, поскольку это относится к сфере личной жизни." (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Ольга АНТОНОВА

 
Читайте также
Сок или нектар: Роскачество рассказало, чем отличаются напитки в пакетах
Эксперты проверят несколько десятков различных пакетированных яблочных соков, чтобы узнать, все ли они натуральные. А пока рассказывают нам, в чем разница между пакетированными соками и нектарами
Экспедиция «КП» по Волге: Пирамиды позора и стерлядь с божьей помощью
Журналисты «Комсомолки» Владимир Ворсобин, Дмитрий Стешин и Виктор Гусейнов, отправившись на надувной лодке по великой русской реке, добрались до Самары, зарубили на Грушинский фестиваль и … тут их пути разошлись [фото, видео, радиопередача]
Новости 24
Московских рестораторов попросили закрыть летние вернады на время сильных дождей
Захарова заявила, что США не справились с ролью супермена в разрешении международных конфликтов
Сказку про Чебурашку добавили в iTunes в память об Эдуарде Успенском
Суд Турции отказался освободить из-под домашнего ареста пастора Брансона
Банк в Крыму прекратил выпуск карт Visa и MasterCard
Установлен водитель, протаранивший толпу людей в Лондоне
Доллар и евро вновь подорожали на открытии торгов
Следственный комитет опубликовал видео задержания мэра Оренбурга
Роспотребнадзор запустит «горячую линию» для жалоб на школьные товары
Ученые прогнозируют аномальную жару в ближайшие пять лет
Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Эдуарда Успенского
Взрыв на полигоне в Казахстане: пострадали 10 военнослужащих