Любовница Немцова – «КП» в Украине: «Я отучилась на психолога, это помогло мне пережить всю эту боль»

СЕГОДНЯ 12:16 2018-08-15T12:19:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Больше трех лет назад в центре Москвы был убит Борис Немцов, который вместе со своей спутницей, моделью Анной Дурицкой возвращался вечером из ресторана. Политика расстреляли на глазах девушки и сразу после нескольких допросов в полиции, она улетела в родной Киев. Долгое время о последней возлюбленной убитого ничего не было слышно, говорили, что она живет под Киевом вместе с мамой и проходит терапию у психолога, чтобы восстановить здоровье. Однако, через год благодаря данным Государственного реестра вещественных прав на недвижимое имущество выяснилось, что Дурицкая является владелицей четырех квартир в украинской столице, которые успешно сдает. Все они были куплены на средства Немцова. Суть позже модель выучилась на психолога и снова принялась покорять конкурсы красоты. Сейчас любовница Немцова приняла участие в финале «Украина Вселенная-2018», где стала третьей вице-мисс. Корреспонденты «КП» в Украине поговорили с Дурицкой о том, как ей живется теперь. На вопросы журналистов Анна отвечала в основном фразами "да" или "нет", не вдаваясь в подробности. Пока я слушала ответы Дурицкой на вопросы коллег, думала, мол, мне удастся ее разговорить. Но не тут-то было - девушка оказалась крепким орешком.

- Анна, возникла путаница с вашим возрастом? Сколько вам все-таки лет - 25 или 26?

- Мне 26 лет. У меня в паспорте 1991-й год рождения. Дело в том, что я Анне Филимоновой (организатор "Мисс Украина Вселенная" - Авт.) отправила свою видеовизитку, где я рассказывала сколько мне лет, из какого города и чем занимаюсь. Видео я записывала, когда мне было 25, поэтому и возникла такая путаница.

- Последние годы на "Мисс Украина Вселенная" стало меньше 18-19 летних девушек. В этом году самой старшей участнице 27 лет. Возраст и опыт помогают на конкурсе красоты?

- Я не считаю, что возраст является преимуществом на конкурсе красоты. Все же молодые девочки они всегда впереди в модельном бизнесе. (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Перед смертью Немцов купил Дурицкой квартиру за $130 000

"В Киеве, с 2014 года я живу в квартире 13-го дома по Феодосийской улице. Это однокомнатная квартира, она принадлежит мне, квартиру покупала я сама, но денежные средства на ее приобретение в размере 130 000 долларов США мне предоставил Немцов Борис Ефимович. С ним я познакомилась в июне 2012 года в Турции через Прохорова Михаила Дмитриевича (известного российского миллиардера. - Ред.). С Прохоровым М.Д я познакомилась примерно на одну неделю раньше, также в Турции. Там я отдыхала вместе со своими подругами, фамилии которых не помню. О подробностях своего знакомства с Немцовым Б.Е и Прохоровым М.Д я в настоящее время давать показания не желаю, поскольку это относится к сфере личной жизни." (подробности)