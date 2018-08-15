2018-08-15T13:25:26+03:00
Звезды

Актриса сериала «Счастливы вместе» выходит замуж во второй раз

Им стал фотограф Алексей Новгородский
Ольга АНТОНОВА
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Этот брак для актрисы станет вторым официальнымЭтот брак для актрисы станет вторым официальнымФото: кадр из фильма
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В декабре 2017 года звезда сериала «Счастливы вместе» Юлия Захарова объявила о разводе с рок-гитаристом Александром Дорониным. Расставание далось актрисе очень нелегко, тем более, позже она призналась, супруг поднимал на нее руку. Казалось бы, после таких сложных отношений любая женщина пять раз подумает, прежде чем вступить в новый брак. Но Юлия Захарова признается, ей повезло, она встретила мужчина, который ее полностью понимает и с которым она чувствует себя как за каменной стеной. Ее избранником стал фотограф Алексей Новгородский.

«Нас познакомили общие друзья, — говорит «СтарХиту» актриса. — Живем вместе на съемной квартире. Рада, что судьба подарила мне Лешу. Рядом с ним все проблемы отходят на второй план. Скоро сыграем свадьбу!»

Этот брак для актрисы станет вторым официальным. Но стоит отметить, что у звезды ситкома был еще шестилетний гражданский брак с режиссером Константином Богомоловым. Сейчас последний женат на актрисе Дарье Мороз.

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