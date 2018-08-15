Риту Дакоту, как Ольгу Бузову после развода, спасают подруги

СЕГОДНЯ 14:47 2018-08-15T15:27:26+03:00

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Кажется, что если бросить все и улететь в другой город, а лучше, в другую страну, то на какое-то время может показаться, что все это тебе приснилось. Что не было ни измен, ни рухнувшего брака, ни тех руин, среди которых ты теперь стоишь. Когда случился разрыв Ольги Бузовой с Дмитрием Тарасовым – первое, что она сделала, поменяла прическу и улетела в Мадрид с подругами, где гуляла, пила вино и плакала. Так же поступили и близкие подруги Риты Дакоты, как только стало известно о многочисленных изменах Влада Соколовского, и певица объявила о разводе. Они купили ей билет в Берлин и на концерт Джастина Тимберлайка. Слова благодарности им сама «фабрикантка» написала в соцсетях.

«Девочки «улетели» меня на один день в город, где никто меня не знает, где можно плакать в кафе и «вытанцовывать» свою боль наружу на концертах..

Дай Бог всем таких друзей. Эти приобретённые узы, порой, крепче кровных. Родители однажды уйдут, дети вырастут...В конце концов, что нам ещё останется в жизни, кроме друзей», - написала Рита.

А тем временем, сам Соколовский продолжает хранить молчание по поводу этой скандальной ситуации. Однако, сегодня высказался его отец, который написал эмоциональный пост-обращение к бывшей невестке, где попросил у нее прощения.

Напомним, о том, что супруг ей изменял, причем, порой и с ее подругами, Дакота рассказала в своем инстаграме несколько дней назад. Она заявила, что о походах мужа налево знали многие их друзья, и даже отец певца, однако, долгое время молчали или покрывали изменника. Когда правда всплыла наружу, Рита решила сразу развестись. При этом, она надеется, что Влад по-прежнему останется хорошим отцом их общей дочери Мии. Сейчас пара через суд делит общее имущество.

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- Рита хочет максимально мирно решить эту ситуацию, и по-честному. При разводе делится все пополам. И даже если она докажет, что большую часть денег в недвижимость вложила она, все равно 50 процентов могут отсудить супругу. Мы сейчас ведем переговоры с той стороной, у нас три соглашения, которые мы должны подписать: на имущество, на алименты и порядок общения с ребенком с определением места жительства. (подробности)