Полувековая загадка решена: Физики разломали спагетти на две части

СЕГОДНЯ 15:36 2018-08-15T15:49:14+03:00

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‍Исследователи Массачусетского технологического института по затейливости выбора тем для научных исследований могут вполне посоревноваться с британскими учеными. Так, они решили разгадать полувековую загадку, почему спагетти нельзя разломать ровно пополам. И придумали способ как это сделать. Говорят, что тянет на сенсацию. Оказывается поломать сухие спагетти пополам можно только при специфической деформации стержня. Ученые создали машину, которая скручивала спагетти различной толщины и ломала их пополам. В большинстве случаев макаронины разделялись на две равные части. При этом спагетти нужно скручивать на 270 градусов и сгибать со скоростью три миллиметра в секунду. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Надо отметить, что впервые внимание на загадку спагетти обратил физик Ричард Фейнман в середине XX века, который пытался придумать способ, как сделать так, чтобы макаронины при сгибании разделялись на две равные части.

А в 2006 году учёные из Франции снова вернулись к «макаронной загадке». Кстати, впоследствии они получили за это Шнобелевскую премию. Тогда они описали силы, которые возникают в то время, когда любой длинный стержень начать изгибать. Исследователи пришли к выводу, что если сгибать с двух сторон спагетти равномерно, то изделие ломается примерно посередине, а его кривизна минимальна. Есть ощущение, что до этого вывода может дойти любой ребенок, правда, придется потратить ни одну пачку макарон.