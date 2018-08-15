Пэрис Хилтон и Крис Зилка отложили «диснеевскую» свадьбу

СЕГОДНЯ 16:03 2018-08-15T16:13:05+03:00

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Пэрис Хилтон на то и Пэрис, что может опоздать даже с организацией собственной свадьбы. О том, что они планируют пожениться в красивую дату 11.11.2018 пара заявила еще в начале этого года, на дворе середине августа, а у будущих молодоженов, как оказалось, конь не валялся. Пэрис не успела до конца продумать все наряды, да и с приглашениями гостей вышла неувязочка. Поэтому про свадьбу в красивую дату решили забыть, а саму церемонию провести весной. Скорей всего, в мае, благо, что невеста- девушка не суеверная. Об этом сообщает издание PageSix.

Все остальное: ресторан, церковь, выбор геолокаций остается без изменений. Ранее сообщалось, что Хилтон и Зилка обменяются клятвами в той же церкви Church of the Good Shepherd в Беверли-Хиллз, в которой 40 назад состоялось венчание родителей Хилтон - Рика и Кэти. Пэрис также рассказывала DailyMail TV, что ее свадебное платье будет выполнено в стиле диснеевских сказок. Для ужина после церемонии готовится другой наряд, автором которого стал Джереми Скотт.

Напомним, уж что-что, а про свою личную жизнь Пэрис будет что вспомнить в старости. В 2000 году Хилтон встречалась с Риком Саломоном, бывшим супругом Памелы Андерсон. Спустя три года после того, как пара рассталась, в Интернете появилось «домашнее видео» с участием Хилтон и Саломона. Хилтон подала иск на Саломона, пытаясь запретить выход плёнки, но в 2005 году иск был урегулирован во внесудебном порядке. Саломон должен был выплатить Хилтон 400 000 долларов, которые она в свою очередь собиралась направить на благотворительность.

С 2002 по 2003 год Пэрис Хилтон была помолвлена с Джейсоном Шо. В 2003—2004 годах она встречалась с певцом Ником Картером. 29 мая 2005 года она объявила о помолвке с Парисом Лацисом, внуком греческого судовладельца Янниса Лациса, пара рассталась пять месяцев спустя. После этого Хилтон начала встречаться со Ставрасом Ниархосом, но в мае 2006 года её PR-менеджер сообщил, что молодые люди больше не вместе Долгое время Пэрис встречалась с гитаристом группы Good Charlotte Бенджи Мэдденом, однако в конце ноября 2008 года пара объявила о разрыве. В конце 2017 года обручилась с актером сериалов и моделью Крисом Зилка , который сделал ей предложение во время отдыха в Аспене