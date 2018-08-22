«Такого по определению не могло быть»: эксперт прокомментировал сообщение американских СМИ о падении российской ракеты в море

СЕГОДНЯ 14:54 2018-08-22T15:54:24+03:00

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Американский телеканал CNBC выдал «сенсацию»: российская ракета упала в Баренцево море после неудачного испытания. И случилось это, якобы, еще в ноябре 2017 года. Но главное — это была ракета не простая, а с ядерным двигателем, которого пока еще нет ни у кого в мире. Из числа нового российского супероружия. И, как утверждают американцы, сейчас русские готовятся эту ракету поднимать со дна морского.

Неужели правда?

«Комсомолка» обратилась за комментарием к известному военному эксперту Алексею Леонкову.

- Такого по определению не могло быть, - сказал эксперт «КП». – Поскольку изделия (так военные конструкторы обычно называют ракеты и другую сложную секретную технику, - ред.) такого порядка в России проходят тщательное и поэтапное испытание и при этом они находятся под тотальным контролем телеметрических средств. Таким образом, можно говорить, что это «утка», запущенная ревнивыми и завистливыми американцами.

Уместно будет добавить, что США 7 раз теряли ядерные бомбы, что лишь чудом не привело к атомным катастрофам. Причем одну из них, потерянную в мировом океане более 60 лет назад, не могут найти до сих пор.

Что же касается наших ракет с ядерным двигателем, то их запуски находились действительно под плотным телеметрическим контролем российских космических и радиотехнических систем и никаких ЧП не было зафиксировано. А если бы это и случилось, то телеметрические данные, которыми располагали наши специалисты, позволяли бы найти упавшую ракету не через несколько месяцев, а через несколько часов.

И еще стоит обратить внимание на детали высказываний американцев – они, сообщая о своей «сенсации», употребляют слова «весьма возможно», «похоже», «нельзя исключать», «можно полагать». Что говорит об их неуверенности в том, что произошло на самом деле.

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«В отличие от американского телеканала я не располагаю такой информацией».

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России — на вопрос журналистов о сообщении CNBC про упавшую в море ракету.