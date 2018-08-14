Художник стал имиджмейкером для Дяди Федора и пластическим хирургом для его мамы

СЕГОДНЯ 11:35 2018-08-14T11:39:48+03:00

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Незадолго до смерти он успел посмотреть новый мультсериал про Простоквашино. Его хватило на одну серию. Сказал коротко: «Холодно и несмешно». Аркадий Шер, человек из золотого состава «Союзмультфильма», так и не смог принять современную компьютерную анимацию. 40 лет на главной мультипликационной студии страны он рисовал и заливал краской своих персонажей вручную, тщательно прорабатывая каждый штришок.

Хоть электриком, но на студии

К должности художника-постановщика «Союзмультфильма» Аркадий Шер шел долго. У него не было никакого художественного образования, зато парень вырос на соседней улице с советской «фабрикой нарисованных грез» и страстно мечтал работать там - хоть электриком. «Пусть убьет током, зато в стенах студии», - говорил 25-летний Аркадий. Но на «Союзмультфильме», посмотрев его эскизы, в которых угадывался недюжинный талант, предложили работу прорисовщика - кадр за кадром копировать персонажей, созданных мастерами анимации. И только полтора десятилетия спустя с огромным багажом этой черновой, незаметной работы Шера подпустили к созданию персонажей. Его заметил и приблизил маститый аниматор, режиссер «Умки» и «По щучьему велению» Владимир Попов. Творческий союз расцвел на картине «Бобик в гостях у Барбоса» по сказке Носова - о дружбе дворняги и домашнего пса, устроивших праздник непослушания в оставленной без присмотра квартире. Именно Шер придумал, как будут выглядеть обе собачки и дед.

Муки «Троих из Простоквашино»

А на горизонте уже маячил звездный проект - история о мальчике по прозвищу Дядя Федор, говорящем коте Матроскине и псе Шарике по повести Успенского. Художниками-постановщиками на первую серию мультика «Трое из Простоквашино» Попов назначил более опытных Николая Ерыкалова и Левона Хачатряна. Первый отвечал за животный мир, второй отрисовывал людей. Работа шла трудно, особенно не давался Дядя Федор. Команда так и не могла прийти к единому мнению, как должен выглядеть этот не по годам самостоятельный мальчуган.

Грудь мамы Дяди Федора каждую серию выглядела по-разному. Ох уж эти женские уловки! Фото: Кадр из мультфильма

- Как-то сидели мы втроем в ресторане - Володя Попов, Слава Котеночкин (создатель «Ну, погоди!») и я, - вспоминает мультипликатор Федор Елдинов. - Слава вдруг сказал Володе: «Ну что ты мучаешься? Вот же перед тобой вылитый Дядя Федор» - и тут же на салфетке нарисовал шарж на меня - вихрастые волосы, курносый нос. На том и порешили.

Первый мультфильм про Простоквашино рождался в муках. Художники затянули сроки, доделывали работу в спешке. Попов остался недоволен, да и нынешний культовый статус среди зрителей этот мультик получил не сразу. Поэтому на продолжение истории - «Каникулы в Простоквашино» - режиссер позвал главным художником надежного Шера.

И осиная талия!

- Попов мне сказал: «Перерисуй все по-своему, и это будут твои персонажи», - рассказывал Аркадий Соломонович в интервью историку отечественной анимации Сергею Капкову. - Я бы вообще все нарисовал по-другому, но первая серия уже существовала, деваться было некуда.

Пришлось Шеру поработать пластическим хирургом и имиджмейкером. Почти в современном смысле этого слова.

Самые большие изменения претерпел Дядя Федор. От хулиганистой, ершистой прически не осталось и следа. Мальчик обзавелся густой, зачесанной назад и закрывающей оттопыренные уши шевелюрой - под стать битловской моде того времени. Исчез румянец на щеках, а курносость стала менее выраженной.

Но настоящий фурор среди внимательных зрителей вызвала усовершенствованная версия мамы Дяди Федора. Ее личико стало более миловидным, но главное - непостижимым образом - от первой ко второй серии выросла и приобрела идеальные округлые формы грудь. В сочетании с осиной талией образ получился сногсшибательным.

Словно подшучивая над реакцией публики, в вышедшей через четыре года заключительной части трилогии «Зима в Простоквашино» Шер снова перерисовал главных персонажей. Дядю Федора наградил аккуратной стрижкой и пухлыми губами, Матроскина сделал толще, одел в красный шарф и шапку с помпоном, а вот мама стала... абсолютно плоской.

- Если поставите всех трех Дядей Федоров рядом, окажется, что это совершенно разные мальчики. Я этого не понимаю, - огорчался постановщик первой серии Левон Хачатрян.

Прическа Дяди Федора менялась от серии к серии. Фото: Кадр из мультфильма

Одна абсолютно счастливая жизнь

В девяностые годы, когда стране стало не до мультфильмов, Аркадий Шер покинул легендарную студию. Но продолжал творить - рисовал иллюстрации для детских книжек, писал сказки и даже на свои деньги издал автобиографию. «Я никогда не был богат, зато всю жизнь был счастлив», - говорил он в своем последнем интервью.

Аркадий Соломонович умер в 84 года после долгой болезни.

СКЕЛЕТЫ В ШКАФУ

Криминальное прошлое почтальона Печкина

Любимым персонажем Аркадия Шера был почтальон Печкин. В Игоре Ивановиче (а вы помните имя-отчество легендарного мультперсонажа?) художник видел многие свои черты.

- Аркаша, как и Печкин, был слегка застенчивым. Мог даже начать заикаться, когда не знал, как себя вести. Но при этом он был очень правильным и обязательным, а в кругу своих становился настоящей душой компании, - вспоминает директор съемочных групп «Союзмультфильма» Бэла Ходова.

Мошенник из мультика «Приключения Васи Куролесова» очень похож на Печкина. Только усы стали пышнее. Фото: Кадр из мультфильма

Персонаж так полюбился Аркадию Шеру, что он перенес его в свой следующий мультфильм «Приключения Васи Куролесова», созданный по одноименной повести писателя Юрия Коваля. Правда, там он носит фамилию Курочкин и на пару десятков лет моложе, но портретное сходство не оставляет сомнений: перед нами тот самый Печкин, только в расцвете сил!

И это добавляет мрачных красок в биографию сельского недотепы с «заметкой про вашего мальчика». Судя по мультику про Васю Куролесова, у Печкина-Курочкина было криминальное прошлое. Он являлся главарем банды рыночных мошенников по кличке Черноусый. В конце мультфильма его задерживает милиция. Прозорливый зритель может предположить, что в деревне Простоквашино Черноусый нашел тихую гавань после тюрьмы, завязал с темными делишками и получил мирную профессию.

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Мультфильмы о «Простоквашино» - одни из самых любимых в России. Несмотря на то, что Дядя Федор, Почтальон Печкин и Матроскин были нарисованы больше 30 лет назад, их по-прежнему обожают и современные дети, и взрослые с удовольствием смеются над приключениями троицы в деревне. К сожалению, после долгой болезни ушел из жизни Аркадий Шер, благодаря которому мультгерои стали такими, какими мы их знаем и любим. Художнку было 84 года. Об Аркадии Соломоновиче мы поговорили с Сергеем Капковым, историком мультипликации. (подробности)