В России заработало мобильное приложение для оформления европротокола

СЕГОДНЯ 01:04 2018-08-14T12:13:17+03:00

Новая программа для мобильных телефонов и планшетов называется «ДТП. Европротокол.», ее можно бесплатно скачать в App Store или в Google Play

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При регистрации в системе нужно указать данные автомобиля, а также номер полиса ОСАГО. Зарегистрироваться лучше прямо сейчас, не затягивая с этим. Тогда в случае ДТП не нужно будет суетиться, работающее приложение позволит не просто зафиксировать происшествие, а отправить данные в страховую компанию, чтобы в итоге получить причитающиеся выплаты.

Если автомобилист попал в ДТП, ему необходимо запустить приложение и ввести дату выдачи полиса ОСАГО. После этого оба участника аварии заполняют извещение о ДТП. Как и раньше - на бумаге в письменном виде, обязательно его оба подписывают. Потом надо сфотографировать этот документ на смартфон, а также сделать съемку результатов происшествия. Только делайте снимки сразу четкими и понятными, они без возможности их редактирования будут автоматически отправлены в единую базу данных

ОСАГО. Ну а дальше пострадавший в аварии обращается в свою страховую, гаишников вызывать не требуется.

С 1 июня этого года в России увеличились лимиты возмещения ущерба при ДТП по европротоколу - с 50 до 100 тысяч рублей. Но для четырех регионов (Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей) уже с 2014 года действует европротокол с лимитом выплат до 400 тысяч рублей, но при условии фиксации ДТП с помощью видеорегистратора с ГЛОНАСС.

Еще одно новшество из числа недавних: теперь европротоколом можно воспользоваться даже при наличии спора о винов-ности между участниками ДТП. Только для этого обстоятельства аварии должны быть зафиксированы с помощью видеорегистратора с ГЛОНАСС или того самого мобильного приложения.

КСТАТИ

Европротокол - оформление ДТП без вызова сотрудников ГИБДД, система действует в России уже четыре года - со 2 августа 2014 года. Обязательные условия для использования европротокола:

✔ отсутствие пострадавших,

✔ столкнулись только два транспортных средства,

✔ оба участника аварии имеют действующие полисы ОСАГО.

Если второй участник аварии - на машине с иностранными номерами, то это не проблема, важно, чтобы у него был международный страховой полис - «зеленая карта». Если же в аварии пострадали люди, получили повреждения больше двух машин или чье-то еще имущество, европротокол оформлять нельзя, нужно звонить в полицию по телефону 112.