Прах внучки Брежнева захоронили спустя полгода после ее смерти

СЕГОДНЯ 01:11 2018-08-15T01:29:21+03:00

Но не в могилу дедушки-генсека, как она хотела

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«Комсомолка» рассказывала о непростых отношениях в семье потомков советского генсека Леонида Брежнева и о том, что прах его внучки Виктории Филипповой близкие не могли похоронить на протяжении нескольких месяцев.

Любимая внучка «дорогого Леонида Ильича» родилась у его дочери Галины Брежневой и циркового артиста Евгения Милаева. Родители Вики быстро развелись, и девочку воспитывала бабушка Виктория Петровна - супруга генсека, потому что Галина Брежнева вела бурную личную жизнь и дочкой не занималась. Правда, затем Виктория поступила так же с собственной дочкой и даже сдала девушку в психиатрическую больницу.

Внучка Леонида Ильича Виктория умерла 6 января этого года в 65 лет. Ее последней волей было покоиться в могиле деда на Ваганьковском кладбище. Гражданский муж кремировал тело и пытался получить разрешение на захоронение на элитном кладбище. С тех пор урна с прахом стояла в ЦКБ, а родные не могли договориться.

- Виктория хотела покоиться рядом с дедом, и мы надеялись, что ее двоюродный брат Андрей Брежнев (внук Леонида Ильича) даст на это добро, - сказал «КП» гражданский муж Виктории Дмитрий.

- Мы несколько раз звонили Андрею, чтобы он разрешил захоронить урну с прахом Вики в семейную могилу Брежневых, но он счел это неуместным, - сообщила «КП» сестра Виктории (приемная дочь Галины Брежневой) Наталья Милаева. - Целых шесть месяцев мы не могли похоронить Вику. Гражданский муж Вики настаивал, что ее последняя воля должна быть выполнена. Мы предложили ему другой вариант, и недавно он согласился - урну с прахом захоронили в могилу к нашему отцу Евгению Милаеву.