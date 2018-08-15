В Англии на глазах посетителей зоопарка родился черный носорог

СЕГОДНЯ 01:01 2018-08-14T13:48:18+03:00

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Средь бела дня на свет появился детеныш черного носорога. В дикой природе этих зверей осталось всего около 650, так что рождение каждого нового - большое событие.

Обычно самки черного носорога рожают под покровом ночи. Но на этот раз мать - 12-летняя Малинди - решила, что стесняться ей нечего. А что, роженица она уже опытная, это ее второй малыш.

Новорожденного осмотрели ветеринары - абсолютно здоров. И уже в возрасте 15 минут детеныш бегал по вольеру. Беременность у носорогов длится 15 - 16 месяцев. Ну как после такого лапы не размять? Роженица и ее ребенок чувствуют себя отлично.

Имя малышу еще не придумали. Он проходит под порядковым номером 11 - в зоопарке это 11-й представитель своего вида. Фото: chesterzoo/twitter.com

К слову, у черных носорогов не один, а сразу два рога. А у некоторых подвидов - все четыре! Впрочем, у этого ребетенка рогов пока нет - они вырастут только через несколько лет.

А вот на воле дела у черных носорогов идут куда хуже. Их природный ареал обитания - Восточная Африка. Населения тут бедное, так что браконьерство чуть ли не единственный способ заработка. Вот и получается, что единственные безопасные места для этих животных - зоопарки да природные парки.

ЦИТАТА МАСТЕРА

Африканцы говорят: «Прежде, чем даже подумать о носороге, присмотри дерево, на которое надо влезать». Бесстрашные масаи, способные с копьями выйти на льва, боятся только одного зверя - фару (так в Африке зовут носорога).

Зверь вовсе не кровожаден. Плохой у фару характер. Умишко, чтобы подумать, у него невелик. А силы - вдоволь, к тому же подслеповат и потому атакует все, что кажется ему подозрительным. «Он нападает даже на свой помет», - говорят африканцы.

…Белые носороги - братья по крови забиякам и хулиганам черным носорогам. Впрочем, цвет у тех и других одинаковый - серый. А вот величина и характеры у этих современников динозавров разные. Черные носороги помельче - две тонны максимум, а белые весят больше трех тонн и являются после слонов самыми крупными из сухопутных животных.

Есть различия и в характерах. Подозрительно нервные черные носороги не ладят друг с другом и, как медведи, живут в одиночку. А у белых - компания. Иногда голов в двадцать.

В. Песков,

«Золотые закаты»