2018-08-15T02:41:28+03:00
Звезды

Юлия Барановская подарила сыну живую змею

Малыш помог телеведущей избавиться от фобии
Кира БУЛЫЧЕВА
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Арсений же в свои шесть лет своим примером сподвиг маму на смелый поступок и помог окончательно избавиться от страха. Фото предоставлено пресс-службойАрсений же в свои шесть лет своим примером сподвиг маму на смелый поступок и помог окончательно избавиться от страха. Фото предоставлено пресс-службой
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14 августа младшему сыну Юлии Барановской, Арсению, исполнилось 6 лет. Детский праздник в компании родных и близких друзей получился вдвойне радостным, потому что впервые за несколько лет на это время пришелся отпуск телезвезды. Ранее плотный рабочий график не позволял вырваться к наследникам, а прерывать каникулы на море и везти детей Москву раньше срока сама она не хотела, считая это нечестным.

Поздравить именинника в испанскую Марбелью прилетели также его дедушка и тетя. Арсений получил много подарков, среди которых был специально подготовленный сестрой Яной танец. Старший сын Барановской, Артем, внес свой вклад в организацию праздника, занимаясь вопросами прилета всех родственников. Но самый главный (и самый экстремальный!) подарок Арсений получил от мамы, которая исполнила его давнюю мечту и «пригласила» на праздник настоящую змею. Рептилию можно было потрогать, подержать на руках и даже обернуться ею, как заправский заклинатель змей. Цирковую тему поддержало шоу с участием четырех дрессированных попугаев. Яркие тропические птицы удивили детей и взрослых сообразительностью и ловкостью, показав катание на скейте, велосипеде, игру в баскетбол и другие редкие для пернатых умения. Еще одним развлечением, которое понравилось всем маленьким гостям, стало катание с большой надувной горки, установленной прямо перед бассейном — с хохотом детвора летела в воду, раз за разом поднимая фонтаны брызг. День рождения прошел на ура, завершившись пенной дискотекой, и единственное, чего теперь опасается Юлия, так это того, что Арсений пожелает оставить новую «подругу» насовсем, ведь именно это своё желание он озвучивал не раз. К слову, Юлия очень боялась змей, но сумела обуздать фобию, чтобы подарить ребенку праздник, о котором он мечтал. Арсений же в свои шесть лет своим примером сподвиг маму на смелый поступок и помог окончательно избавиться от страха.

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