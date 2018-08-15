«Тест на ВИЧ: Экспедиция» в Новосибирской области: Мобильное тестирование приближает диагностику к людям

СЕГОДНЯ 11:15 2018-08-15T11:24:39+03:00

Новосибирская область в третий раз принимает участие во Всероссийской акции по экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию, организованной Минздравом России

Изменить размер текста: A A

Новосибирская область приняла участие в III Всероссийской акции Министерства здравоохранения Российской Федерации «Тест на ВИЧ: Экспедиция», направленной на информирование граждан по проблемам ВИЧ/СПИДа и мотивирование населения к тестированию на ВИЧ-инфекцию, передав эстафету Омской области.

Активное участие Новосибирской области в мероприятиях профилактике ВИЧ-инфекции позволяет контролировать ее распространение.

За три дня в акции приняли участие 448 жителей Новосибирской области, они прошли бесплатное анонимное тестирование и узнали свой ВИЧ-статус. К акции также присоединился трудовой коллектив АО «Синар».

Новосибирск передает эстафету акции «Тест на ВИЧ» далее на запад - Омской области.

По пути следования экспедиции в Омскую область, мобильные пункты тестирования остановятся еще в Куйбышеве. Торжественная церемония и передача флага Новосибирской области организаторам III Всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция» в знак участия в акции и ее поддержке состоялась 14 августа в Новосибирске.

- Новосибирская область, к сожалению, входит в десятку регионов с распространением ВИЧ-инфекции, и заболеваемость растет, - прокомментировала и.о. министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова. - Но объединение усилий разных ведомств и территорий Новосибирской области, а также активное участие региона в мероприятиях по своевременной диагностике и профилактике ВИЧ-инфекции позволяет нам контролировать распространение инфекции. Проведение мероприятий, подобных Всероссийской акции Минздрава России, позволяет увеличить охват тестируемых, позволяет убрать страх и предубеждение перед обследованием.

Мэр г.Новосибирск Анатолий Локоть отметил, что в регионе существуют высокие риски распространения ВИЧ-инфекции, связанные с низкой информированностью населения об опасности заражения и методах профилактики.

- Сегодня акция не заканчивается, - сказал мэр Новосибирска на торжественной церемонии. - Мы передаем эстафету далее на запад - Омской области, где, думаю, также, как и мы, со всей ответственностью отнесутся к проведению и поддержке акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция».

Ведущий научный сотрудник ФГБУ «Национальный Медицинский Исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» Минздрава России, доктор медицинских наук, врач-инфекционист, врач-эпидемиолог Григорий Каминский также сказал несколько слов о важности акции:

- Несмотря на то, что бремя выявления новых случаев в Новосибирской области значительно, здесь очень много делается для стабилизации этой ситуации. На это выделяются средства, которые присоединяются к федеральному компоненту, чтобы остановить распространение заболевания. Также хочу отметить вклад области в акцию «Тест на ВИЧ: Экспедиция», в рамках которой вместе с двумя федеральными машинами – мобильными пунктами тестирования обследование на ВИЧ-инфекцию проводилось и в тест - мобилях, предоставленных регионом.

Главный врач ГБУЗ НСО «Городская инфекционная клиническая больница № 1» Лариса Позднякова: «Регион поддерживает все акции и мероприятия, направленные на раннее выявление ВИЧ-инфекции и информирование по теме ВИЧ/СПИД. С 2016 года мы тестируем в мобильных пунктах, проводим масштабное информирование населения области, проводим профилактику. Мобильное тестирование приближает диагностику непосредственно к людям. Данная работа направлена, прежде всего, на ограничение эпидемиологической распространенности ВИЧ-инфекции, на обрыв цепочки заражения».

Передавая флаг Новосибирской области организаторам акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция», заведующая подразделением «Центр профилактики и борьбы со СПИД» ГИКБ № 1, главный внештатный специалист по вопросам диагностики и лечения ВИЧ Елена Фаст сказала: «Пусть этот флаг будет символом того, чтобы жители России, которым еще предстоит принять участие в настоящей акции, активно ее поддержали и узнали свой ВИЧ-статус, а также имели все возможности для профилактики и предотвращения распространения ВИЧ-инфекции в нашей стране».

Следите за ходом акции в разделе «ТЕСТ НА ВИЧ: ЭКСПЕДИЦИЯ» и на сайте о профилактике ВИЧ/СПИДа: O-SPIDE.RU.