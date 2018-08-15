"Спартак" потерял миллионы долларов после поражения от ПАОК и непопадания в Лигу Чемпионов

СЕГОДНЯ 11:30 2018-08-15T11:47:59+03:00

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Не сложилось. В основном турнире Лиги чемпионов УЕФА могли впервые сыграть три российских клуба, но после суммарного поражения «Спартака» от ПАОК (2:3 и 0:0) в третьем квалификационном раунде, их осталось только два. Напомним, что золотой и серебряный призеры чемпионата России, «Локомотив» и ЦСКА, начнут свои выступления сразу на групповом этапе Лиги чемпионов.

А красно-белые опускаются в Лигу Европы, где начнут с группового этапа. Напомним, что напрямую в Лигу Европы попал «Краснодар», а вот «Зениту» и «Уфе» туда еще надо пробиваться.

Финансовые потери «Спартака» значительны. За попадание в Лигу Европы они получат 2,5 миллиона евро. Это на 10 миллионов меньше, чем могли бы заработать, если бы просто играли на групповом этапе Лиги чемпионов.

Плюс, там на групповой стадии 1,5 млн евро приносит каждая победа, ничья добавляет 500 тысяч. А еще надо учесть, что в Лиге чемпионов «Спартаку» могли попасться суперклубы типа «Барселоны», «Реала» или «МЮ», а это всегда дополнительные доходы от продажи подорожавших билетов.

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