2018-08-15T11:47:59+03:00
Спорт

"Спартак" потерял миллионы долларов после поражения от ПАОК и непопадания в Лигу Чемпионов

"КП" подсчитывает, сколько недобрал столичный клуб после неудачи в матче с греками
Сергей КИРИЛЛОВ
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Красно-белые опускаются в Лигу Европы, где начнут с группового этапа. Фото: Станислав Красильников/ТАССКрасно-белые опускаются в Лигу Европы, где начнут с группового этапа. Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Не сложилось. В основном турнире Лиги чемпионов УЕФА могли впервые сыграть три российских клуба, но после суммарного поражения «Спартака» от ПАОК (2:3 и 0:0) в третьем квалификационном раунде, их осталось только два. Напомним, что золотой и серебряный призеры чемпионата России, «Локомотив» и ЦСКА, начнут свои выступления сразу на групповом этапе Лиги чемпионов.

А красно-белые опускаются в Лигу Европы, где начнут с группового этапа. Напомним, что напрямую в Лигу Европы попал «Краснодар», а вот «Зениту» и «Уфе» туда еще надо пробиваться.

Финансовые потери «Спартака» значительны. За попадание в Лигу Европы они получат 2,5 миллиона евро. Это на 10 миллионов меньше, чем могли бы заработать, если бы просто играли на групповом этапе Лиги чемпионов.

Плюс, там на групповой стадии 1,5 млн евро приносит каждая победа, ничья добавляет 500 тысяч. А еще надо учесть, что в Лиге чемпионов «Спартаку» могли попасться суперклубы типа «Барселоны», «Реала» или «МЮ», а это всегда дополнительные доходы от продажи подорожавших билетов.

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«Спартак» покидает Лигу чемпионов. Команда Карреры не смогла отыграться за безвольное поражение в Греции. Счет 0:0 в московском вывел в следующий раунд ПАОК. И пусть соавтором сенсации стал французский арбитр Руди Буке, непонятно за что удаливший уже на 33-й минуте нападающего «Спартака» Луиса Адриана, это нисколько не смягчает горечь общего поражения. (подробности)

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