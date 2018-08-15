2018-08-15T12:22:27+03:00
Экономика

Минфин предложил перевести экологические платежи на другой уровень

Солнце, воздух и вода - попадут под налог
Александра КОЗЛОВА
Поделиться:
Новый экологический налог заменит действующие платежи за негативное воздействие на окружающую средуНовый экологический налог заменит действующие платежи за негативное воздействие на окружающую средуФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Налоговая нагрузка на бизнес не будет повышаться, обещали власти. Но месяц назад повысили НДС с 18 до 20%. А теперь придумали новый налог – экологический. Идея принадлежит Минфину. Ведомство предложило поправки в Налоговый кодекс. Если одобрят, они начнут действовать с 2020 года.

Новый экологический налог заменит действующие платежи за негативное воздействие на окружающую среду. Сегодня производства платят сборы за сбросы и захоронение отходов, выбросы загрязняющих воздух веществ и другие. Но платят, мягко говоря, не всегда. А наказание за неуплату фактически отсутствует. Уголовной ответственности нет. Взыскание – только в судебном порядке. В отличие от налогов, уплата которых является бесспорной. По сути, Минфин хочет придать этим платежам налоговый статус, чтобы повысить собираемость. И, в конечном итоге, пополнить бюджет.

Платить налог будут юридические лица и индивидуальные предприниматели, чья работа негативно влияет на окружающую среду. Ставки будут устанавливать в зависимости от вида загрязнения и опасности загрязняющего вещества.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Московских рестораторов попросили закрыть летние вернады на время сильных дождей
Захарова заявила, что США не справились с ролью супермена в разрешении международных конфликтов
Сказку про Чебурашку добавили в iTunes в память об Эдуарде Успенском
Суд Турции отказался освободить из-под домашнего ареста пастора Брансона
Банк в Крыму прекратил выпуск карт Visa и MasterCard
Установлен водитель, протаранивший толпу людей в Лондоне
Доллар и евро вновь подорожали на открытии торгов
Следственный комитет опубликовал видео задержания мэра Оренбурга
Роспотребнадзор запустит «горячую линию» для жалоб на школьные товары
Ученые прогнозируют аномальную жару в ближайшие пять лет
Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Эдуарда Успенского
Взрыв на полигоне в Казахстане: пострадали 10 военнослужащих