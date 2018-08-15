Минфин предложил перевести экологические платежи на другой уровень

СЕГОДНЯ 12:11 2018-08-15T12:22:27+03:00

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Налоговая нагрузка на бизнес не будет повышаться, обещали власти. Но месяц назад повысили НДС с 18 до 20%. А теперь придумали новый налог – экологический. Идея принадлежит Минфину. Ведомство предложило поправки в Налоговый кодекс. Если одобрят, они начнут действовать с 2020 года.

Новый экологический налог заменит действующие платежи за негативное воздействие на окружающую среду. Сегодня производства платят сборы за сбросы и захоронение отходов, выбросы загрязняющих воздух веществ и другие. Но платят, мягко говоря, не всегда. А наказание за неуплату фактически отсутствует. Уголовной ответственности нет. Взыскание – только в судебном порядке. В отличие от налогов, уплата которых является бесспорной. По сути, Минфин хочет придать этим платежам налоговый статус, чтобы повысить собираемость. И, в конечном итоге, пополнить бюджет.

Платить налог будут юридические лица и индивидуальные предприниматели, чья работа негативно влияет на окружающую среду. Ставки будут устанавливать в зависимости от вида загрязнения и опасности загрязняющего вещества.