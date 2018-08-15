Пенсионный возраст поднимут, а льготы останутся

СЕГОДНЯ 12:55 2018-08-15T13:06:25+03:00

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В конце сентября нижняя палата парламента будет обсуждать во втором чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. Сейчас чиновники и эксперты активно обсуждают нюансы грядущих изменений. Мало кто спорит с тем, что возраст надо повышать. Другое дело - каким образом это делать и как смягчить последствия реформы.

Одно из недавних предложений - оставить льготы в границах нынешнего пенсионного возраста. Сейчас пенсионеры в России не платят налог на дом/квартиру, землю (в пределах шести соток), гараж и автомобиль. Не больше одного объекта по каждой категории. Плюс во многих регионах не платят за проезд в общественном транспорте.

Кроме того, региональные власти субсидируют им оплату коммунальных услуг. К примеру, на такую помощь имеют право те, чьи коммунальные платежи превышают 22% среднего дохода всех проживающих вместе с пенсионером членов семьи.

Как говорят эксперты, такая мера по сохранению льгот могла бы быть взаимовыгодной. В этом случае граждане смогут сэкономить на выплатах государству, а бюджеты не пострадают, сохранив тот же уровень доходов и расходов, что и раньше. Эта и другие меры будут обсуждаться в преддверии второго чтения в Госдуме и вноситься в виде поправок в законопроект.

Напомним, правительство предлагает поднять пенсионный возраст для женщин с 55 до 63 лет, а для мужчин - с 60 до 65 лет. Повышение планируется начать с 2019 года, но сделать плавным (на год каждые два года). В этом случае переходный период растянется на 10 (для мужчин) и 16 лет (для женщин). Взамен власти предлагают увеличить реальный размер пенсии. По расчетам, если сейчас средняя пенсия по России составляет около 14 тысяч рублей, то к 2024 году она должна подняться до 20 тысяч.