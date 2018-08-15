СЕГОДНЯ 13:01 2018-08-15T14:35:45+03:00

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А вы знаете, что можно заказать жене не только мальчика или девочку, но даже внешний вид будущего ребенка? Отечественные ученые разработали математическую модель, которая учитывает влияние 30 различных генов на внешность человека и пока позволяет прогнозировать цвет глаз, волос и кожи. А что в перспективе? Неужели скоро ребенка можно будет выбирать, как машину в автосалоне: к базовой комплектации заказывать дополнительные опции? Об этом мы поговорили с генетиком Валерием Ильинским, генеральным директором медико-генетического центра Genotek, где алгоритм был разработан.

На очереди выбор роста и интеллекта?

- Какие еще качества ребенка теоретически можно предсказывать?

- В принципе, рост и интеллект можно прогнозировать, там многое зависит от генетики, но точность такого предсказания будет не такой высокой, как в случае с цветом глаз и цветом волос, - говорит Валерий Ильинский. - Потому что за рост, отвечают еще и внешние факторы и прежде всего, как ребенок питался в детстве. А уровень интеллекта во многом определяется тем, повезло ли человеку попасть в творческую интеллектуальную среду, где он мог бы развить свои способности, или нет.

- А спортивные данные?

- Исходя из генетики мы можем определить, какой будет структура мышц у ребенка: станет ли он хорошим спринтером или наоборот будет отличаться выносливостью и его конек - длинные дистанции. Но мы не можем сказать, что человек будет олимпийским чемпионом, потому что никто не рождается чемпионом. Победителя делают множество факторов: для начала надо, чтобы родители вовремя отдали ребенку в спортивную школу, нужен тренер, который грамотно организует тренировочный цикл и подберет нужные упражнения. В конце-концов, чтобы стать чемпионом нужны определенные морально-волевые качества.

«Игра престолов» и генетика

- Этот метод разработан для ЭКО - искусственного оплодотворения...

- Нет, он позволяет любой паре предсказать, какие у них в теории могут получиться дети. Почему мы говорим об ЭКО? Потому что ЭКО позволяет отбирать эмбрионы. Условно говоря, пара хочет родить рыжего ребенка и у них вероятность рождения такого малыша, предсказанная с помощью нашего алгоритма, составляет 25 процентов. Можно ли родить рыжего ребенка естественным путем? Конечно, можно! Но, условно говоря, только 1 из 4 детей будет рыжим. При этом с помощью ЭКО теоретически можно отобрать нужный эмбрион и тогда вероятность рождения ребенка будет 100 процентов.

- На бытовом уровне генетикой интересуются многие. Даже в культовом сериале «Игра престолов» завязка сюжета строится на попытке разобраться в вопросах наследственности с обывательской точки зрения. Жену короля уличили в измене, на том основании, что все предки короля темноглазые брюнеты, а она родила зеленоглазого блондина (речь идет о принце Джоффри). Насколько научным был этот подход?

- Я не смотрел «Игру престолов», но предсказать наследование только из внешности родителей невозможно.

- Однако мы со школьной скамьи знаем, что светлые волосы и голубые глаза рецессивный признак по сравнению с темными волосами и глазами. А значит, если у темноволосых родителей появляется голубоглазое светловолосое дитя, то как не вспомнить пословицу: «Не в мать, не в отца, а в проезжего молодца»?

- Все не так просто, как нам казалось в школе. Потому что все эти признаки не являются однозначно доминантными или однозначно рецессивными. Например, если говорить о паре, где один из родителей блондин, а второй темноволосый, то в такой семье безусловно выше вероятность, что ребенок будет либо шатеном, либо блондином. Но так же есть вероятность рождения и рыжего ребенка и ребенка с абсолютно черными волосами, ровно потому что эти признаки не так просто наследуются, как люди себе представляют после школьного курса биологии. Это очень сложное взаимодействие множества генов. Это касается и цвета глаз. Например, у двух родителей с голубым цветом глаз чаще всего рождаются голубоглазые дети, но есть достаточно большая вероятность - почти 15 процентов, - рождения ребенка с янтарными глазами. И есть маленькая вероятность рождения кареглазого ребенка.

- Если бы вы знали, сколько семей вы сейчас спасли от неприятных разговоров на тему супружеской верности! Родители всегда щепетильно относятся к вопросу на кого похож ребенок. В связи с этим рождается много мифов: например, что сыновья больше похожи на деда по линии матери. А интеллект от отца передается только дочери... Есть в подобных утверждениях рациональное зерно?

- Это все заблуждения. Все внешние признаки наследуются в равной степени и от отца и от мамы. Они никак не связаны с половыми хромосомами.

А некрасивый ребенок мог бы стать Эйнштейном...

- Насколько разумно перехватывать у природы инициативу и отдавать людям право выбора эмбриона (если это, конечно, не обусловлено медицинскими показаниями). В Китае в эпоху программы "Одна семья - один ребенок" родители выбирали пол ребенка по УЗИ и это привело к небывалому демографическому перекосу: мужчин стало на 34 миллиона больше, чем женщин. Выбор кому появиться на свет - это благо или зло? Все хотят красивого ребенка, но некрасивый ребенок может стать Эйнштейном.

- С одной стороны на протяжении десятков тысяч лет люди создавали то, что противостоит природе - например, медицину. Люди, которые согласно природе должны были умирать, выживают благодаря ей. Можно ли выбирать пол ребенка или его внешность с помощью репродуктивных технологий? На этот вопрос нет однозначного ответа. В некоторых странах, в том числе и в России, выбор пола ребенка во время ЭКО запрещен. При этом есть страны, где нет однозначного законодательства на эту тему. Нет запрета (во всяком случае, на федеральном уровне) на отбор эмбрионов в США, там есть запреты только на уровне некоторых штатов. А в большинстве стран мира отбор эмбрионов по не медицинским показаниям вообще никак не регламентирован. Несколько месяцев назад была публикация английского института биоэтики, где обсуждалась мысль, что отбор эмбрионов по не медицинским показаниям возможен в том случае, если это не создает дискриминацию в обществе. Допустим кто-то создал достаточно точный тест на определение IQ и начнет отбирать гениальных детей на уровне эмбриона. К чему это приведет? К тому, что у богатых родителей начнут рождаться дети с еще более высоким интеллектом и они будут становится еще богаче. А бедные люди, у которых нет возможности воспользоваться такой процедурой, будут рождать детей со средним уровнем IQ. Таким образом, будет усиливаться расслоение в обществе. Это этическая дилемма: где находится грань между интересами конкретной семьи и интересами государства в целом. Но решать этот вопрос должно общество, а не генетики.