Mail.Ru Group просит амнистировать осужденных "за лайки"

СЕГОДНЯ 14:10 2018-08-15T14:24:58+03:00

Компания требует уточнить законодательство, чтобы людей не сажали за посты в соцсетях

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Целая буря недовольства поднялась в соцсетях. Блогеры обсуждают истории, когда простых людей судили за репосты экстремистских картинок. На защиту свободы в Интернете встала Mail.Ru Group. Компания просит амнистировать осужденных "за лайки". Специалисты обратились в Государственную Думу, в Верховный Суд, в Министерство юстиции и к Уполномоченному по правам человека.

- Амнистия должна применяться к осужденным за экстремизм и распространение информации и другую активность в социальных сетях (в том числе лайки, репосты, публикацию изображений) в случаях, если такие действия не имели общественно опасных последствий, - говорится в заявлении Mail.ru Group. - Также мы просим Верховный Суд РФ дать юридические определения таким понятиям, как «пост», «репост», «лайк», «класс» и др. с целью создания правовой базы для объективного рассмотрения подобных дел.

Также Интернет-компания выработать методику экспертиз постов пользователей. Ведь в каждом регионе эксперты по-своему проводят проверку.

- Странно, когда, с одной стороны, мы говорим о новой цифрой экономике, создают крупные Интернет-компании. А с другой – уголовниками становятся дети по 15 или 17 лет, запостившие в свои соцсети какую-нибудь ерунду по своей глупости, - поделился с «КП» депутат Госдумы Виталий Милонов. – В ближайшее время планирую обратиться в Mail.Ru Group, чтобы совместно со специалистами разработать поправки в законопроект. У нас не должны сажать за «лайки».

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