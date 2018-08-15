Генпрокуратура: 3,8 миллиарда рублей ущерба от коррупции вернутся в бюджет

СЕГОДНЯ 13:50 2018-08-15T14:16:23+03:00

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"В ходе возмещения ущерба, причиненного актами коррупции, в первом полугодии 2018 года прокурорами предъявлено 1,3 тысяч исков в рамках уголовного, гражданского и арбитражного судопроизводства, а также иных, в том числе внесудебных, мер на сумму 3,8 миллиардов рублей (в первом полугодии 2017 года сумма исков составила - 4,6 миллиарда). В результате в бюджет взыскано свыше 400 миллионов рублей (в первом полугодии 2017 г. – около 300 миллионов рублей), - отчитались в Генпрокуратуре о результатах работы за первое полугодие.

В ведомстве перечислили типичные случаи проявления коррупции среди муниципальных чиновников. Именно они наиболее активно пополняют криминальную статистику.

Так, в Республике Бурятия бывший глава сельского поселения Саянтуйское осужден за превышение должностных полномочий и служебный подлог. Установлено, что она произвела незаконное отчуждение 76 земельных участков стоимостью 6 миллионов рублей. Суд удовлетворил иск прокурора и указанную сумму взыскал с бывшей чиновницы. Во Владимирской области заместитель начальника областного Управления ФСИН России и двое работников исправительной колонии строгого режима заключили фиктивный государственный контракт, причинив федеральному бюджету ущерб в размере более 12 миллионов рублей. По иску прокурора города Владимира суд приговорил их к тюремным срокам, и взыскал причиненный ущерб и осудил их.

По данным ведомства прокурор Баймакского района Республики Башкортостан взыскал через суд 300 тысяч рублей с бывшего главы администрации сельского поселения Мукасовский сельсовет. Тот оказался вовлечен в аферу с подложными справками о зарплате сотрудников районного Центра занятости населения. А прокуратура Краснокамского района Республики Башкортостан заставила вернуть в бюджет 180 тысяч рублей с заведующей Новокаинлыковского Центрального районного дома культуры, которая фиктивно трудоустроила своего супруга на должность художественного руководителя и выплатила ему зарплату за несколько месяцев.

Не ушел от прокурорского надзора и директор муниципального предприятия Пушкиногорского района Псковской области, который неправомерного начислил себе 20 тысяч рублей стимулирующих выплат.