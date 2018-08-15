2018-08-15T15:34:32+03:00
Политика

Жириновский: Все народы бывшего СССР – земляки!

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил открыть границы стран бывшего Советского Союза. Об этом он написал в своем блоге в Telegram
Поделиться:
Комментарии: comments2
Изменить размер текста:

«Русские, украинцы и белорусы – нас должна объединять простая идеология – одна земля, один народ, одна страна. Нам давно пора открыть наши границы друг для друга, потому что все мы – земляки», - призвал политик.

По мнению Жириновского, «земляки» - это «отличное наднациональное определение, которое нам подходит идеально».

Как полагает лидер ЛДПР, в определение «земляки» можно включить вообще все народы бывшего СССР. Это поможет решить все существующие межнациональные конфликты и территориальные претензии постсоветских государств друг к другу.

«И Крым наш общий, и Карабах, и Абхазия, и Приднестровье. Любой гражданин может спокойно поехать в Тарту, потом в Ригу, в Киев, в Смоленск, в Минск, в Москву, в Севастополь, в Баку, в Тбилиси, в Ереван, в Ташкент и везде без границ, потому что везде земляки», - отметил политик.

Напомним, ранее, говоря о распаде Советского Союза, Владимир Жириновский заявил, что это было «международное, государственное преступление». От распада СССР не выиграл никто, подчеркнул лидер ЛДПР. «Прибалтийские страны… оказались на задворках Европы. Терзания Украины довели ее до гражданской войны. Белоруссия не смогла построить демократию, а ее население живет бедно. Россия испытала все тяготы войны, «шоковую терапию», упадок промышленности, отток квалифицированных кадров. В среднеазиатских республиках повсеместно произошло обнищание населения и гражданские войны, а сейчас все они живут за счет трудовой эмиграции… Грузия потеряла Абхазию и Южную Осетию, Азербайджан и Армения вот уже почти 30 лет остаются в состоянии необъявленной войны», - оценил ситуацию на постсоветском пространстве Жириновский.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Игорь Васильев: «Моя мечта – сделать так, чтобы все жители России захотели приехать в Киров»
Губернатор Кировской области рассказал «Комсомольской правде» о наведении порядка в лесной сфере, развитии медицинского туризма и о том, как опыт работы аудитором Счетной палаты помогает в ему управлении регионом
Новости 24
МИД РФ назвал голословными обвинения во вмешательстве в дела Греции
Недостаток сна ведет к одиночеству и повышенной тревожности
Турция удвоила размер пошлин на импорт 22 видов американских товаров
National Interest: Россия, США или Китай могут случайно начать мировую ядерную войну
Обрушение моста в Генуе: число погибших увеличилось до 39 человек
Во Франции турист утонул в глубокой яме, которую сам же и вырыл
По делу Павликовой и Дубовик собрано достаточно доказательств
Путин: в социальных сетях не хватает позитивного контента
Билеты на бой Нурмагомедов - Макгрегор: самый дешевый будет стоить от 205 долларов
Прощание с Эдуардом Успенским состоится 18 августа
Денис Черышев поблагодарил "Вильярреал" и примерил форму нового клуба - "Валенсии"
Шойгу заявил, что в Каспийске будет построена полноценная военно-морская база
Дмитрий Медведев подписал распоряжение, регламентирующее строительство Северного широтного хода
МИД России назвал оборонный бюджет США угрозой мировой безопасности
МИД РФ назвал "большой ошибкой" оказание ООН поддержки "Белым каскам"