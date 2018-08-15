Жириновский: Все народы бывшего СССР – земляки!

СЕГОДНЯ 15:25 2018-08-15T15:34:32+03:00

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил открыть границы стран бывшего Советского Союза. Об этом он написал в своем блоге в Telegram

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«Русские, украинцы и белорусы – нас должна объединять простая идеология – одна земля, один народ, одна страна. Нам давно пора открыть наши границы друг для друга, потому что все мы – земляки», - призвал политик.

По мнению Жириновского, «земляки» - это «отличное наднациональное определение, которое нам подходит идеально».

Как полагает лидер ЛДПР, в определение «земляки» можно включить вообще все народы бывшего СССР. Это поможет решить все существующие межнациональные конфликты и территориальные претензии постсоветских государств друг к другу.

«И Крым наш общий, и Карабах, и Абхазия, и Приднестровье. Любой гражданин может спокойно поехать в Тарту, потом в Ригу, в Киев, в Смоленск, в Минск, в Москву, в Севастополь, в Баку, в Тбилиси, в Ереван, в Ташкент и везде без границ, потому что везде земляки», - отметил политик.

Напомним, ранее, говоря о распаде Советского Союза, Владимир Жириновский заявил, что это было «международное, государственное преступление». От распада СССР не выиграл никто, подчеркнул лидер ЛДПР. «Прибалтийские страны… оказались на задворках Европы. Терзания Украины довели ее до гражданской войны. Белоруссия не смогла построить демократию, а ее население живет бедно. Россия испытала все тяготы войны, «шоковую терапию», упадок промышленности, отток квалифицированных кадров. В среднеазиатских республиках повсеместно произошло обнищание населения и гражданские войны, а сейчас все они живут за счет трудовой эмиграции… Грузия потеряла Абхазию и Южную Осетию, Азербайджан и Армения вот уже почти 30 лет остаются в состоянии необъявленной войны», - оценил ситуацию на постсоветском пространстве Жириновский.