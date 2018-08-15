В VK Music и BOOM появились карточки музыкальных исполнителей
Для сервиса VK Music и приложения BOOM появилось большое обновление на всех платформах. Польщователи теперь могут не только слушать музыкальные треки своих любимых исполнителей, но и переходить в официальные сообщества авторов при помощи так называемых карточек исполнителя.
Такие сообщества нужны тем, кто стремится отслеживать творческую жизнь своего любимого артиста, узнавать даты выходов новых альбомов, синглов и композиций, следить за мероприятиями, на которых появляется их кумир.
Вместе с этим разработчики упростили систему поиска по музыке. Теперь среди поисковых запросов есть не только треки и исполнители, но и карточки музыкантов и официальные альбомы.
- Мы продолжаем развитие нашего музыкального сервиса и алгоритмов рекомендаций, чтобы ещё активнее знакомить многомиллионную аудиторию VK с новыми талантливыми артистами, - говорит Роман Богаутов, руководитель продвижения сервиса VK Music:
Официально представленные на платформе BOOM и VK Music музыканты получают доход от прослушиваний своих треков. Такие артисты, как Элджей, Noize MC, Монеточка, Feduk, T-Fest, Дельфин и Гречка публикуют свои новинки в этих сервисах раньше, чем на других площадках.