2018-08-15T16:29:48+03:00
Экономика

Ценные бумаги «Роснефти» стремятся к новым рекордам

Аналитики советуют покупать акции нефтегазового гиганта
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Аналитики финансового портала РБК Quote вместе с аналитиками инвестфондов изучили перспективы акций «Роснефти». Самая дорогая компания России в ближайшее время станет еще дороже, считают аналитики «Церих Кэпитал Менеджмент». Как результат, - в инвестиционной компании рекомендуют купить акции «Роснефти».

«В ближайший месяц бумаги должны продолжить рост благодаря позитивным финансовым результатам и хорошей дивидендной доходности», - считают аналитики.

Напомним, «Роснефть» опубликовала очень хорошие результаты за второй квартал 2018 года по МСФО. Квартальная выручка компании составила 2,1 трлн руб. Улучшению финансовых результатов компании помог рост цен на нефть, а также увеличение добычи и переработки нефти в сравнении с первым кварталом 2018 года. Чистая квартальная прибыль выросла в 2,6 раза и увеличилась до рекордного уровня 256 млрд руб.

Позитивная отчетность помогла акциям компании в августе несколько раз подряд обновить исторический максимум. По данным Московской биржи, дневной пик цены составил 442 руб. за акцию.

Кроме того, совет директоров «Роснефти» одобрил программу по выкупу собственных акций на $2 млрд. Компания будет выкупать собственные бумаги до 2020 года, что может положительно повлиять на стоимость акций.

«Роснефть» выплачивает дивиденды из чистой прибыли по МСФО, что делает ее привлекательной дивидендной бумагой, - считают аналитики «Церих Кэпитал Менеджмент». - Эксперты ждут роста капитализации нефтяной компании в ближайший месяц».

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