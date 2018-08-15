Россиянам вернули безлимитный мобильный интернет

СЕГОДНЯ 16:50 2018-08-15T18:05:07+03:00

МТС запустила тариф, который позволит качать день и ночь без ограничений

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Все больше людей понимают, что мобильный интернет – это не молодежная забава, а базовая потребность, «топливо» для гаджета, которое позволяет его хозяину быть в курсе событий, общаться с друзьями, смотреть фильмы и слушать музыку без привязки к домашнему компьютеру.

Сотовые операторы пошли навстречу пользователям – первой мобильный интернет полностью безлимитным сделала МТС. Тариф, который позволит клиентам оператора не ограничивать себя в скачивании трафика, в компании назвали «Тарифище».

Помимо безлимитного доступа в интернет пользователи также получат 500 минут звонков и 500 SMS в месяц на все сети России. При желании размер пакетов можно увеличить, настроив под свои потребности в связи. Подключить безлимитный интернет можно в мобильном приложении или на сайте оператора.

Как рассказала КП директор по маркетингу МТС Ольга Зиборова, компания комплексно подошла к запуску «Тарифища». Оператор не только подготовил сеть передачи данных 4G для высоких нагрузок, но и разработал выгодные условия покупки 4G-смартфонов, включая рассрочку и cashback.

Напомним, все операторы связи России отказались от тарифов с безлимитным интернетом весной 2017 года.