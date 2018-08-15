Третий футболист Хорватии после ЧМ-2018 ушел из сборной

СЕГОДНЯ 18:10 2018-08-15T19:11:12+03:00

Голкипер хорватской сборной на чемпионате мира по футболу 2018 года Даниэль Субашич. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Игроков, кто решил расстаться с национальными командами после чемпионата мира по футболу, становится все больше

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Вратарь серебряных призеров чемпионата мира Даниэль Субашич написал у себя в Инстаграм:

– Я принял решение уйти из сборной еще до чемпионата мира, потому что хотел закончить карьеру на этом турнире. Сыграть на ЧМ было моей мечтой. У каждого из нас есть свое время, и мы должны решать, как долго можем играть. Возможно, я мог бы пройти еще один цикл в сборной, но это довольно длительный срок. Благодарю моих товарищей по команде, без вас ничего не имело бы смысла. Мы переживали вместе тяжелые моменты и были вместе в моменты триумфа и побед. Единство, смирение и дружбу, которые были на чемпионате мира в России, я буду помнить до конца своей жизни, – написал 33-летний хорватский голкипер, который продолжает выступать за «Монако».

Ранее, о завершении карьеры в сборной Хорватии объявили 32-летние Марио Манджукич и Ведран Чорлука.

Напомним, что после чемпионата мира попрощались со сборной России и три наших футболиста. Армеец Сергей Игнашевич вообще повесил бутсы на гвоздь, а спартаковец Александр Самедов и зенитовец Юрий Жирков решили сосредоточится на игре в клубе.

Кто еще покинул сборную

Андрес Иньеста (Испания) - 34 года. Имеет несколько дорогих предложений из Китая, Катара и других стран.

Тим Кэхилл (Австралия) - 38 лет. Завершил карьеру в сборной, но об уходе из футбола пока не заявлял.

Хавьер Маскерано (Аргентина) - 34 года. Продолжает играть в Китае.

Кейсуке Хонда (Япония) - 32 года. На днях подписал однолетний контракт с австралийским клубом «Мельбурн Виктори» с зарплатой $2,9 млн.

Рафаэль Маркес (Мексика) - 39-лет. Легенда мексиканского футбола мечтал попасть на ЧМ в Россию, после чего завершил карьеру.

Сердар Азмун (Иран) - 23 года. После яростной критики после чемпионата мира решил больше не надевать майку национальной команды. Выступает за казанский "Рубин".