2018-08-15T18:43:22+03:00
Экономические форумы в России в 2018 году

Состоялось заседание Оргкомитета ПМЭФ-2019

Петербургский международный экономический форум – одно из крупнейших мировых экономических мероприятий, ежегодно проводится под патронатом президента России
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Участники заседания подвели итоги ПМЭФ-2018 и наметили основные направления работы по подготовке к проведению Форума 6–8 июня 2019 года. Фото: предоставлено фондом РосконгрессУчастники заседания подвели итоги ПМЭФ-2018 и наметили основные направления работы по подготовке к проведению Форума 6–8 июня 2019 года. Фото: предоставлено фондом Росконгресс
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15 августа 2018 года состоялось заседание по подготовке и проведению Петербургского международного экономического форума.

Участники заседания подвели итоги ПМЭФ-2018 и наметили основные направления работы по подготовке к проведению Форума 6–8 июня 2019 года. В частности, обсуждались условия участия и стратегия продвижения Форума, а также вопросы подготовки площадки КВЦ «Экспофорум» и городской инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Советник президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета Петербургского международного экономического форума Антон Кобяков отметил: «Подготовительный период ПМЭФ – это работа не меньшая, чем его проведение. В рамках анонсирующей кампании проводится большое количество мероприятий – выездные сессии, отраслевые круглые столы. Зарубежная программа продвижения ПМЭФ-2019 включает в себя мероприятия в Европе, Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Африке и Австралии. Результаты дискуссий выездных сессий используются при формировании деловой программы ПМЭФ. Участие в них дает хорошую возможность для презентации бизнеса и экономического потенциала российских регионов иностранным инвесторам, демонстрации экспортных возможностей России, поиска новых рынков сбыта».

Президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин поблагодарил Оргкомитет за совместную конструктивную работу по организации площадок для обсуждения новых возможностей развития малого и среднего бизнеса и путей увеличения его вклада в ВВП страны в условиях важнейшей задачи обеспечения экономического роста. Особый акцент Александр Калинин сделал на теме международного сотрудничества, которое позволяет изучать лучшие мировые практики поддержки предпринимательства, делиться собственным опытом: «Благодаря совместной работе власти, институтов развития и бизнес-объединений, таких как „Опора России“, наша страна за короткое время создала одни из лучших условий регуляторики предпринимательской деятельности».

Также в ходе заседания были представлены основные выводы по итогам публичных дискуссий Петербургского международного экономического форума – 2018. Материал, подготовленный информационным партнером проекта – ТАСС, опубликован на официальном сайте Форума и в Информационно-аналитической системе Фонда Росконгресс. Документ содержит описание обсуждаемых тем, актуальные проблемы и пути их решения в таких направлениях, как развитие России, развитие международного сотрудничества, развитие общества, цифровизация. Пользователи могут узнать об основных тезисах, выдвинутых докладчиками в ходе дискуссий в рамках ПМЭФ-2018.

ПМЭФ – один из крупнейших мировых экономических форумов, ежегодно проводится под патронатом президента Российской Федерации. Это значимое деловое событие, в котором принимают участие главы государств и правительств, руководители международных компаний и организаций, ведущие мировые эксперты и лидеры СМИ.

Подробная информация: www.forumspb.com

Оператором ПМЭФ является Фонд Росконгресс – социально-ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.

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