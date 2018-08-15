Любовница Саакашвили обошла любовницу Немцова на конкурсе «Мисс Украина»

СЕГОДНЯ 18:45 2018-08-15T18:52:02+03:00

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В Киеве прошли смотрины 18 незамужних гражданок, которые могли бы представить Украину на конкурсе «Мисс Вселенная-2018». Это мероприятие не вышло бы за рамки светского, если бы не весьма занятный состав участниц. Судите сами. Во-первых, в число финалисток попала последняя любовь Бориса Немцова. Да, та самая 25-летняя модель Анна Дурицкая, которая сопровождала российского оппозиционера в роковой прогулке по Большому Москворецкому мост, где его и убили. К слову, после смерти Немцова Дурицкая внезапно преобрела себе четыре квартиры в Киеве. И занялась благотворительностью. Откуда на девушку свалились такие деньжищи непонятно.

Злые языки уверяют, что траур по Немцову Дурицкая носила недолго и вскоре обзавелась новым «папиком», который теперь ее и «продвигает». Хотя это не мешает модели делать пиар на своем предыдущем романе:

- Борис для меня был лучшим мужчиной, просто Вселенной, центром моей жизни. Скучаю по прошлому, - призналась Дурицкая журналистам.

Есть о чем поностальгировать. Ведь конкурс проводился в том самом отеле, где любил встречаться с Дурицкой Немцов. И кстати, там же находится один из офисов украинского агентства эскорт-услуг.

Соперницей Дурицкой по финалу стала 23-летняя одесситка Карина Жосан - украинские СМИ вовсю смакуют ее близкие отношения с Михаилом Саакашвили. Как мы помним, экс-президент Грузии некоторое время командовал Одесской областью. И его интересные фото с Кариной облетели все местные газеты.

karina_zhosan Карина на отдыхе в Индонезии.

Именно Жосан и досталась корона «Мисс Украины», а вот Дурицкая стала лишь третьей. За пределами первой пятерки осталась еще одна украинская красотка Яна Беляева. Она больше известна тем, что увела мужа известной певицы Ани Лорак. Украинская публика в восторге: на конкурсе красоты разлучнице достался приз зрительских симпатий.