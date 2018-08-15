История с кладом на крейсере «Дмитрий Донской» оказалась криптовалютным жульничеством

СЕГОДНЯ 19:17 2018-08-15T19:30:41+03:00

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В июле южнокорейская компания Shinil Group заявила о том, что обнаружила вблизи острова Уллындо русский броненосный крейсер «Дмитрий Донской», который затонул в 1905 году во время Цусимского сражения. При этом руководители компании утверждали, что на борту затонувшего корабля находится 200 тонн золота на сумму 132 миллиарда долларов. В интервью «КП» эксперты по истории морского флота сразу заявили, что сокровищ на борту боевого крейсера быть не может. Зачем же корейцам понадобилось мистифицировать публику? Теперь выяснилось, что обнаружение несуществующего клада было частью хитроумной мошеннической схемы.

Следователи, которые принялись распутывать этот клубок, совершили ряд удивительных открытий. Во-первых, выяснилось, что остов броненосного крейсера, затонувшего на глубине 400 метров, был обнаружен еще в 2003 году водолазами государственного корейского Института океанских наук и технологий (Korea Institute of Ocean Science and Technology). И Shinil Group тут абсолютно ни при чем. Более того, выяснилось, что эта компания была создана всего пару месяцев назад и существовала в основном на бумаге.

Параллельно в Сингапуре компания с точно таким же названием начала продажу на бирже криптовалюты Shinil Gold Coin, которая по уверениям «кладоискателей» обеспечивалась сокровищами «Дмитрия Донского». При этом инвесторам обещали, что к сентябрю стоимость Shinil Gold Coin вырастет в 50 раз - с 200 вон (так называется корейская валюта) до 10 000. Наивным финансистам объясняли, что после подъема и реализации клада владельцы криптовалюты получат 10 процентов стоимости сокровищ. При этом 50 % хитроумные комбинаторы сулили российскому правительству и еще 10% щедрой рукой отводили на инфраструктурные проекты в Корее.

Поскольку «находка» золота на затонувшем корабле стала мировой сенсацией и ее тиражировали ведущие СМИ, множество людей купилось на перспективу легкого заработка. По некоторым оценкам в криптовалюту Shinil Gold Coin вложилось около 100 тысяч человек и в итоге получилась круглая сумма в размере примерно 50 миллионов долларов.

Тем временем, президент компании Shinil Group Чой Ён Сок (Choi Yong-seok) заявил, что у них нет подтверждения, что на борту корабля имеются золотые слитки или золотые монеты. Все идет к тому, что держатели криптовалюты не смогут вернуть свои деньги и попадут в категорию «обманутых вкладчиков». Южнокорейская газета «Чунань Ильбо» сообщила, что организатором отъема денег у населения выступил некий Ю Чжи Бом. Некоторое время назад он уже имел судимость за мошенничество, а сегодня разыскивается по линии Интерпола. Согласно документам, изъятым полицией во время обыска в офисе Shinil Group, часть денег уже осела на счетах Ю Чжи Бома и его доверенных лиц. Жулик, пытавшийся заработать на русском крейсере, скрывается от правосудия уже 7 лет и по некоторым данным с семьей осел во Вьетнаме. Остается надеяться, что афериста, который залег на дно, вытащить на свет божий будет проще, чем поднять затонувший броненосный крейсер.