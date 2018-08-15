2018-08-15T20:05:34+03:00
Спорт

Блуждающий форвард

Денис Черышев вновь примерил майку «Валенсии»
Сергей КИРИЛЛОВ
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Денис ЧерышевДенис Черышев
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Лучший бомбардир сборной России на ЧМ-2018 (4 мяча) перешел из «Вильярреала» в новый клуб на правах аренды. Договор с Черышевым рассчитан до 30 июня 2019 года, сообщает официальный сайт «Валенсии».

Любопытно, что это уже не первая аренда футболиста. Еще пять лет назад полузащитник из мадридского «Реала» перешел в «Севилью», но без права выкупа. А на следующий год уже был арендован «Вильярреалом». Но и там он не задержался и следующий сезон уже проводил в «Валенсии», где за 8 проведенных матчей забил 4 мяча.

В Валенсии долгосрочного договора с российским футболистом подписывать не стали и 16 июня 2016 года Черышев вновь оказался в «Вильярреале», который и заключил с ним пятилетний контракт. И вот теперь уже сам отдал прославившегося игрока в аренду. Словом, перемещений между клубами у Черышева не меньше, чем во время игры на поле. Но Дениса это не смущает.

"Думаю, что я все сделал правильно. Физически себя чувствую очень хорошо. Чемпионат мира придал мне большую уверенность в своих силах, и я надеюсь, что «Валенсия» выиграет от этого", - цитирует Черышева официальный сайт "Валенсии".

Чемпионат Испании стартует уже в ближайшие выходные, а «Валенсия» свой первый матч проведет дома против «Атлетико» (Мадрид). Может, уже в нем мы увидим блестящую игру российского футболиста, которую он показал на чемпионате мира в России.

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