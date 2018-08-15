2018-08-15T21:19:38+03:00
Происшествия

Прокуратура Италии: Рухнувший мост в Генуи, убивший 39 человек, был в аварийном состоянии уже несколько лет

Причиной обрушения виадука стала человеческая беспечность
Мария БЕРК
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Итальянские власти планируют снести разрушенный мост полностью.Итальянские власти планируют снести разрушенный мост полностью.Фото: REUTERS
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Число жертв обрушения автомобильного моста в Генуи возросло до 39 человек. В момент обрушения 200-метрового пролета на авиадуке находилось 35 легковых машин и три грузовика. Среди погибших - трое детей (им было 8, 12 и 13 лет). Пять человек до сих пор не опознаны. Пока власти осторожно называют количество жертв, так как поисковые работы на месте трагедии безостановочно ведутся до сих пор. Сообщается, что под завалами слышны голоса выживших.

Сейчас в больницах Генуи остаются 16 человек с различными травмами, 12 из них в тяжелом состоянии.

Мост Моранди по-прежнему представляет опасность. Спасатели не исключают новых обрушений. Так как виадук проходит над жилыми домами и железнодорожными путями, то возникла необходимость скорейшей эвакуации жителей. Свои дома уже покинули 311 семей.

Число жертв обрушения автомобильного моста в Генуи возросло до 39 человек. Фото: REUTERS

Число жертв обрушения автомобильного моста в Генуи возросло до 39 человек.Фото: REUTERS

Итальянские власти вообще планируют снести разрушенный мост полностью. Ремонт пролета обойдется слишком дорого и будет крайне опасен, заявил замминистра транспорта и инфраструктуры Италии Эдуардо Рикси.

Причиной обрушения моста Моранди стала человеческая ошибка, уверен прокурор Генуи Франческо Коцци. Возбуждено уголовное дело. Следствию предстоит проверить информацию, появившуюся в 2012 году. Тогда в СМИ появились сообщения, что виадук находится в аварийном состоянии и может рухнуть в любой момент.

- Необходимо проверить, подкреплялись ли эти заявления квалифицированными комментариями архитекторов и строителей, - сказал Коцци.

Еще одна из версий причин ЧП - чрезмерная эксплуатация виадука и отсутствие должного обслуживания. Впрочем, как уверены в компании Autostrade per l`Italia, под контролем которой находятся платные трассы Италии и в том числе тот самый мост, конструкции виадука регулярно реставрировались и обновлялись. Мост никак не мог представлять опасность для водителей. Но несмотря на это, некоторые эксперты сразу после трагедии стали утверждать, что причиной обрушения могли стать именно ремонтные работы и сильный дождь, который шел на протяжении нескольких дней. Вода могла повлиять на прочность ремонтируемых конструкций.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте пообещал провести в ближайшее время тщательную проверку всех других мостов в стране.

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