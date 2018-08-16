Шесть способов уйти от уплаты налогов, которые уже не работают

СЕГОДНЯ 01:02 2018-08-15T21:40:05+03:00

Изменить размер текста: A A

«До Москвы далеко - оттуда не видно». Так думают многие бизнесмены на Дальнем Востоке, применяя различные схемы по уходу от налогов. В основном устаревшие. Итог таких махинаций один - налоговики доначисляют недостающие суммы, суды эти решения поддерживают. Но предприниматели отдавать положенное по закону не спешат, затягивая процессы в судах и обращаясь к общественникам. Ну а те кричат на всех углах, что «бизнес продолжают кошмарить». Умалчивая, как все происходит на самом деле. «КП» решила разобраться в хитроумных налоговых схемах и сути налоговых споров.

Схема № 1. Фиктивный НДС

Главная отрасль на Дальнем Востоке - рыбная. Она же и самая криминальная. Поэтому здесь не обходится без «классики» воровства бюджетных средств - создание фиктивного налога на добавленную стоимость (НДС). Закупка сырья обычно происходит у тех, кто применяет упрощенные режимы налогообложения, в том числе единый сельскохозяйственный налог. Но чтобы не платить НДС, между такими поставщиками и предпринимателями ставятся прокладки, которые и рисуют НДС для своих заказчиков.

Одно из последних дел - камчатской предпринимательницы Валентины Ветчиновой. Как выяснил суд, она использовала фирмы-однодневки. Те имитировали хозяйственную деятельность, хотя на самом деле икра от производителя шла напрямую продавцу - то есть госпоже Ветчиновой. А та потом пыталась вернуть «нарисованный» НДС из бюджета. Суд признал такие действия неправомерными.

Схема № 2. Дорогие «однодневки»

С фирмами-«прокладками» связана и другая схема, которую продолжают использовать некоторые особенно ушлые предприниматели. К примеру, ООО «Морские Технологии» из Находки наращивало расходную часть по цепочке компаний-однодневок. Это позволяло выводить «излишнюю» прибыль из предприятия и тем самым уменьшать налогооблагаемую базу. При этом на суде представители компании на голубом глазу заявляли, что ФНС сама виновата - искушает компанию не платить налоги, разрешая регистрацию подобных компаний.

Примечательно, что прошло уже несколько лет, как налоговики поставили заслон подобным грязным делам. Сейчас фирмы «Рога и Копыта» и их зиц-председатели вычисляются на раз. Просто на Дальнем Востоке об этом пока не в курсе. За последние два года число фиктивных компаний снизилось в четыре раза. Но здесь еще не все идеально - закон запрещает налоговикам проводить проверку достоверности сведений при первичной регистрации компании. Поэтому выявлять однодневки можно только постфактум.

Схема № 3. «Оленеводы мы, а не строители»

Веселый случай произошел и в Якутии. Местная община коренных народов Гонам считалась аграрным предприятием и платила суперльготный единый сельскохозяйственный налог - ЕСХН. Но потом (видимо, незаметно для себя) стала заниматься строительством и перевозками грузов (естественно, не на оленях). Это в принципе не запрещено, но лишь как дополнительный источник дохода. Доля реализации сельхозпродукции у общины снизилась до 1 - 3% в год. И суды были неумолимы - по закону эта доля должна быть не ниже 70%. Значит, налоги нужно заплатить полностью.

Схема № 4. Свои субподрядчики

Хитроумными себя считают и некоторые сахалинские предприниматели. Причем даже те, которые работают по госконтрактам. Так, компания «Армсахстрой» строила квартиры на бюджетные деньги. Но делала это не сама, а с привлечением субподрядчиков. К работам, естественно, привлекались только взаимозависимые лица. И, конечно же, применяющие упрощенную систему налогообложения (УСНО). А те почему-то спокойно переносили то, что головное предприятие им не платило. То есть, «Армсахстрой» стал еще и крупным должником собственных «дочек». В будущем могло стать веской причиной для контролируемого банкротства. Ну если налоги совсем не захочется платить.

Проверка установила два факта. Первый - все работы общество выполняло собственными силами. То есть субподрядчики были номинальными. Второй - наращенная кредиторская задолженность является мнимой. В банкротство просто так уйти не удалось, имущество было арестовано, а возбужденное уголовное дело не удалось прекратить никак, кроме полного возмещения ущерба бюджету.

Схема № 5. «Прикинуться маленьким», или дробление бизнеса

Наверное, дальневосточные предприниматели считают, что именно так можно не только уйти от уплаты налогов, но и стать невидимыми для контролеров из Москвы. Не тут-то было. Информационные системы всех налоговых органов страны сейчас действуют по единым формулам. Поэтому выявлять подобные схемы можно как в столице, так и в мелких населенных пунктах по всей стране - хоть за тысячи километров от Кремля.

К примеру, камчатский бизнесмен Сергей Митюшин довел дробление собственного бизнеса до апофеоза. Он владеет автоцентром в Петропавловске-Камчатском. И чтобы не платить налоги, фиктивно сдал площади в аренду подконтрольным компаниям. Налоговая раскрутила этот клубок и доначислила предпринимателю 163 млн. неуплаченных в бюджет за несколько лет рублей. А предприниматель, в свою очередь, доказывает в судах обратное. Мол, заплатить в казну всего 6 млн. рублей с оборота в полтора миллиарда, - это, по его мнению, абсолютно нормально.

Еще один пример - с нефтегазового Сахалина. Там местный предприниматель Анатолий Змачинский придумал «гениальную» схему. Он владеет АЗС, но платить налоги по полной очень не хотел. Вот и придумал, что будет сдавать АЗС в аренду - естественно, взаимозависимым лицам. То есть бензин на заправки поставлял он сам, а продавали его уже другие люди. И чтобы попасть под льготное налогообложение (выручка - не более 60 млн. рублей в год), когда выручка приближалась к предельной величине, эти люди менялись. Договор аренды с одним расторгался и заключался с другим. Суд признал, что налоговая выгода была получена необоснованно.

Схема № 6. «Извините, не получилось»

На этот раз пример с Курил. Рыбокомбинат «Островной», который находится на Шикотане, стал печально известным в апреле 2016 года. Тогда во время «прямой линии» с президентом работники предприятия пожаловались, что им несколько месяцев не платят зарплату. Глава государства поручил разобраться с этим. Сразу после этого начались прокурорские проверки. Бывшее руководство оказалось на скамье подсудимых. Их обвинили в присвоении денег, предназначавшихся для выплаты налогов.

После шумихи вокруг комбината закрутились известные люди - сахалинский рыбопромышленник Олег Кан и бывший глава Приморского края Сергей Дарькин. Они даже выкупили долги предприятия у банков и ввели своих управляющих. Жизнь вроде стала налаживаться. Появились публикации о том, что вновь запущены производственные линии. Как выяснилось позже, это делали лишь дважды - в показательных целях.

Первое, что сделали инвесторы, это открыли новое юрлицо, оставив все долги перед бюджетом на старом. Затем производственную базу старое юрлицо за копейки отдало в аренду новому. В итоге выручку предприятие перестало получать вообще, а долги в бюджет начали не гаситься, а расти, увеличившись до 250 млн. рублей. А потом стали активно пользоваться новым инструментом - территорией опережающего развития (ТОР) «Курилы», которая дает налоговые льготы новым предприятиям, - и под эту сурдинку активно переводить туда все активы.

При этом вину за сложившуюся ситуацию новые владельцы предприятия, оказавшиеся неэффективными «реаниматорами», и поддерживающие их общественные деятели почему-то пытаются возложить на налоговую службу. Мол, они вставляют палки в колеса и мешают новым собственникам, якобы желающим вложить в компанию миллиарды рублей. Хотя представители ФНС просто настаивают на том, чтобы была восстановлена реальная, а не фиктивная экономическая деятельность должника. Ведь только это в будущем может помочь вернуть накопившиеся долги в бюджет.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Схемы старые, и в большинстве случаев во многих регионах почти не применяются. Судебная практика такова, что предприниматели уже понимают свою ответственность и предпочитают не связываться с налоговиками. Но до Дальнего Востока эти новости, видимо, доходят с запозданием. И когда ФНС пытается привести в чувство зарвавшихся налогоплательщиков, те начинают активно сопротивляться. Хотя доказать свою правоту в судах у них не получается, платить в бюджет все равно не хочется. Почему-то легче потратиться на общественных защитников.

Например, якутские коренные народы придумали историю о том, что у них пытаются изъять их исконную землю для прокладки трубопровода «Сила Сибири». Звучит она красиво и правдоподобно. Но к реальности не имеет никакого отношения. А кому-то даже и придумывать ничего не приходится. К примеру, гендиректор сахалинского «Армсахстроя» Саркис Акопян является депутатом местного парламента. Поэтому он сам может строчить жалобы, которые так впечатляют уполномоченных по правам предпринимателей и других общественников.

К слову, административным ресурсом пытаются пользоваться почти все фигуранты перечисленных дел. И особенно активно - на Сахалине и Курилах. По мнению предпринимателей, налоговики абсолютно беспричинно давят на «честный» бизнес. Многие суды длятся по несколько лет. Бизнесмены, как могут, стараются оттянуть день расплаты. В итоге Федеральную налоговую службу завалили жалобами и обращениями за разъяснениями из прокуратуры, «ОПОРЫ России», аппарата бизнес-омбудсмена и даже от некоторых депутатов Госдумы. Вот только налоговых льгот по количеству жалоб и общественной активности в Налоговом кодексе пока не предусмотрено. Всем, кто применяет схемы по уплате налогов, придется заплатить их сполна.

Наверное, и поделом. Ведь такие предприниматели лишают денег не только федеральный, но еще региональный и муниципальный бюджеты. К примеру, львиную долю налога на прибыль (17% из 20%) компании обязаны перечислять в бюджет субъекта Федерации, ЕНВД и ЕСХН - в местную казну. А если прибыли нет, то нет и денег на различные, в том числе социальные нужды. То есть, придумывая хитроумные схемы ухода от уплаты налогов, такие бизнесмены обводят вокруг пальца не далекую Москву, а снижают благосостояние в первую очередь тех людей, что живут с ними рядом.