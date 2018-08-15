Морщинистые колени, носогубные складки... Зачем вы, девочки, себя не любите?

СЕГОДНЯ 22:11 2018-08-15T22:28:27+03:00

Изменить размер текста: A A

А права автор этого письма. Россия - страна одиноких женщин.

Однако одиночество - не синоним несчастливости. Когда-то я выступила в «Комсомолке» с заметкой «Одинокая - не значит несчастливая». Читатели много сочувствовали, писали оптимистические комментарии, но менталитет страны тогда не сдвинулся даже на миллиметр. И очень жаль, потому что пора-пора сдвигаться, друзья. Женщины среднего возраста - золотой фонд России. Иначе что мы противопоставим европейским гей-парадам?

«В этом году у меня скоро полувековой юбилей, и вот какими мыслями хочу поделиться: как же много сейчас в СМИ стереотипов и вообще вредных заблуждений о женщинах старше сорока!

И чем ближе к 50, тем сильнее давление. Нас учат повсюду: как удержать мужа, как завести мужика, как устроиться на работу, как пережить «синдром опустевшего гнезда». Отовсюду на меня огромным потоком льётся чушь о том, как мное жить и что делать, как будто молодость была моим главным достоинством, а теперь я его лишилась - и сразу стала ущербной!

Может, я просто слишком близко к сердцу принимаю всякие нелепые советы и вмешательства, поскольку не очень уверена в себе. Я одна, дочь в другом городе, мы втроем с котами - пока их двое, но возможно пополнение. Животных очень люблю. Муж ушёл десять лет назад к молодой, она ему родила двоих, а я, что называется, «засела».

Со стороны, наверно, выгляжу как неудачница. Но вы знаете, мне нравится моя жизнь. У меня - объективно - хорошая жизнь.

Выучила английский, езжу на моря, принимаю гостей, общаюсь с подругами... Нас таких одиноких с котами - десятки тысяч в России. Мужчинам на Родине мы уже в основном по фигу - спасибо и на этом. Зато женщинам - всегда до нас дело!

Все эти статьи о том, как одеваться, как краситься женщине за сорок - все написаны женщинами же!

Или вот есть у нас одна дама на работе, она взяла привычку критиковать мой стиль. То сережки у меня слишком яркие, то брюки короткие. Эта дама пользуется авторитетом, поэтому никто ее не окорачивает, не встаёт на мою сторону, выражают молчаливое согласие. Правда, огрызаюсь, но каждый раз она снова цепляется. Чувствует поддержку большинства. Из-за неё я замкнулась, ничего о себе не рассказываю, сижу букой весь день.

Причём коллектив, как на подбор - из замужних и молодых женщин, у всех дети, школы-садики. А у меня - «сорок кошек».

Вы бы написали что-нибудь в поддержку одиноких людей (которые в нашей стране чаще женщины зрелого возраста). Можно быть одиноким, не очень богатым, но абсолютно счастливым человеком.

Чего и всем желаю.

С уважением,

Варвара».

Ох, Варвара, я ппкс, как говорится. Я тут недавно гуглила «купить силиконовую накладку против шишки на большом пальце». Накладку нашла, купила, все ок. Но мудрый мой айпад тотчас смекнул, что я женщина «за» - и давай мне наваливать.

...Он развернулся, будто восточный базар.

На всех - абсолютно - медиаресурсах он мне принялся акцентировать товары, услуги и статьи, которые предназначены женщинам «за сорок».

Все эти ссылки, как правило, украшены фотографиями тётенек в районе 70. Их лица изборождены глубокими морщинами, их прически сияют благородной сединой, какая у меня будет лет через двадцать.

Да, лет через 100 мы все будем выглядеть примерно одинаково, но пока мы живы, женщины за 40 и за 70 - это все-таки немножко разные люди...

Углубившись в содержание интернет-статей, я узнала, что у женщин «за сорок» - нависшие веки и опустившиеся щеки, носогубные складки, расширенные поры и пёс его знает, что еще. Поэтому старухам макияж надо наносить особенно тщательно, высветляя одно, затемняя другое. Причём на одном сайте предлагают нависшие веки затемнять, на другом - высветлять.

Дальше я почитала советы, как нам одеваться. Здесь вообще наступила полная дичь. Например, женщине за сорок нельзя носить большие сумки. Потому что они похожи на авоськи под картошку, и вы будете смотреться, как бабка...

Ещё мудрость: после сорока нельзя носить мини. Знаете, почему? У меня уже нет слов, просто процитирую:

«...И даже, если вам удалось сохранить прекрасные стройные ножки, то кожа на коленках вас выдаст, обычно с возрастом в этой области она становится более морщинистой...»

Кроме того, после сорока очень быстро выпадают волосы на голове. Женщина стремительно лысеет, поэтому ей надо подбирать неброскую, аккуратную стрижку. При этом у неё еще и горб растёт. Надо маскировать этот стремительно растущий горб, поэтому лучший вариант длинное каре. Как у крошки Цахеса, ага.

Не знали? А вот.

Конечно, авторы этих всех интернет-ресурсов - барышни. И понятно, что сорок им исполнится лет через двадцать. А в плане профессии - никогда не исполнится: они скоро счастливо выйдут замуж за добрых олигархов. Шучу. Но от души желаю им выйти хотя бы просто за коренных москвичей, родить детишек. И забыть свои литературные экзерсисы навсегда.

Но почему это адище приветствуют и печатают хозяева дамских интернет-ресурсов? Яндекс-метрика показывает бешеные цифры успеха? Напишите мне в комментариях свои мысли. Просто хочу понять истоки этой антигуманной тенденции. Я-то просто угораю с этого. А читательницы, как Варвара, например, слишком близко к сердцу принимают.

Варвара, а вы покажите эту заметку у себя в офисе. Этой тетке, которая вас третирует. И вы ей скажите, что я за вас, а она не права. Она вообще дура.

Ну так, для начала.

Вам, дорогие читатели, наверняка тоже захочется что-то ещё добавить к сказанному. И рассказывайте мне свои мысли, чувства, истории на почту dariaz@kp.ru.

Если опубликую – изменю имя, возраст, место действия.