Второй сезон «Мистера Мерседеса»: Возвращение маньяка

СЕГОДНЯ 22:44 2018-08-15T22:47:48+03:00

Билл Ходжес и маньяк еще не закончили свое противостояние... Фото: кадр из фильма

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Сериал рассказывает историю противостояния маньяка-психопата Брейди Хартсфилда и отставного детектива Билла Ходжеса. Первый сезон заканчивается победой детектива: после зловещей череды преследований и столкновений ему удается разоблачить маньяка и предотвратить второй теракт. Сам злодей получает серьезную черепно-мозговую травму и находится в больнице в состоянии комы – практически без шансов на выживание. Однако в финале сезона, как только Билл покидает больницу, Хартсфилд подаёт признаки жизни. Значит, история еще не заканчивается.

Во втором сезоне создатели адаптировали другие части трилогии Кинга про героя Билла Ходжеса – романы «Кто нашел, берет себе» и «Пост сдал». В продолжении истории детектив Ходжес (Брендан Глисон), стараясь избавиться от своей одержимости маньяком «Мистером Мерседесом» Брейди Хартсфилдом (Гарри Тредэвэй), вместе с эксцентричной героиней первого сезона Холли Гибни (Джастин Люпе) открывает собственное частное детективное агентство. Однако, когда с сотрудниками больницы, в которой лежит маньяк, начинают происходить необъяснимые вещи, Билл возвращается к делу «Мистера Мерседеса».

К прежнему актерскому составу во втором сезоне присоединятся новые лица. Врача, лечащего Хартсфилда, сыграет Джек Хьюстон («Подпольная империя», «Убей своих любимых»), его жену Кору – Тесса Феррер («Анатомия страсти»). Также в сериале появится медсестра, роль которой исполнит Вирджиния Кулл («Большая маленькая ложь», «Твин Пикс», «Достать коротышку»), роль помощника прокурора сыграет Максимилиано Эрнандес («Ходячие мертвецы»).

Создателям сериала удалось сохранить звездную команду, в которую входит и сам автор романов Стивен Кинг. Работу над проектом продолжил сценарист и продюсер первого сезона Дэвид Э. Келли («Большая маленькая ложь»), главным режиссером новых десяти эпизодов остался Джек Бендер («Остаться в живых», «Клан Сопрано»).

Создатели сериала признаются, что им повезло поработать с сюжетами Кинга, который невероятно увлекательно и точно пишет о «внутренних демонах» героев. Второй сезон будет держать зрителей в не меньшем напряжении, чем первый. Кроме того, к зловещим и пугающим событиям прибавятся мистические мотивы, присущие классической стилистике Кинга.

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