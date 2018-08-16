2018-08-16T13:14:42+03:00
Звезды

Муж Лизы Боярской стал копией Брэда Питта

С тех пор как больше года назад, Максим Матвеев заключил спор, он сильно изменился
Ольга АНТОНОВА
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Максим Матвеев поспорил с другом, что похудеет на 20 кгМаксим Матвеев поспорил с другом, что похудеет на 20 кгФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Говорят, что больше года назад Максим Матвеев поспорил с другом, что похудеет на 20 кг. На кону стоял автомобиль, и судя по тому, как к прошлому лету изменился актер, пари он выиграл. Но надо отметить, что и после победы не стал расслабляться и все это время сохраняет «похудательный» результат. Впрочем, вскоре у мужа Лизы Боярской начался спектакль «Кинастон» по пьесе Джеффри Хэтчера, где он по роли должен был быть очень стройным и гибким, поэтому сохранить стройность было вопросом сохранения работы. Однако, в последнее время поклонники стали замечать, что Матвеев сильно изменился и внешне. Причем, в лучшую сторону и теперь точь-в-точь Брэд Питт.

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Давно не выкладывал ничего... видимо с мыслями собирался
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«Росомаха», «Лучше Брэда Питта», «Генри Кавилл может уходить на пенсию», «А-ля Хью Джекман», — отозвались фолловеры Максима, когда он опубликовал свежее фото.

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The way he looks
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Напомним, Матвеев уже женат на 32-летней актрисе Елизавете Боярской. У пары подрастает 6-летний сын Андрей, которого они долго не показывали публике.

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Вообще-то сбрасывать вес Матвеев начал для роли Вронского, который в романе и впрямь был худой. А продолжал процесс самоистязания уже для новой театральной премьеры.

- Максим смог создать образ необыкновенно трогательного человека, - рассказал «КП» его партнер по спектаклю актер Кирилл Рубцов. - У него роль последнего артиста, который исполнял женские роли, и вот мужчинам запретили их играть. Это очень сильная эмоциональная работа. Я восхищаюсь и Максимом, и всеми своими партнерами по спектаклю! (подробности)

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