2018-08-16T19:35:56+03:00
Звезды

«Ку-ку!»: Сыновья Леннона и МакКартни сделали селфи и это похоже на The Beatles #сочныеновости

До сорока лет парни не догадывались, что повторить знаменитый снимок отцов, вообще-то, хорошая идея!
Ольга АНТОНОВА
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Шон Леннон и Джеймс Маккартни чуть ли не впервые оказались на одном фотокадре.Шон Леннон и Джеймс Маккартни чуть ли не впервые оказались на одном фотокадре.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Шон — единственный наследник художницы Йоко Оно и Джона Леннона. У Джеймса, сына Пола Маккартни, есть ещё единокровные братья и сестры. Оба сына участников легендарной Ливерпульской четвёрки пошли по стопам звёздных отцов и тоже стали музыкантами — Джеймс даже принимал участие в записи альбома своего отца Пола. Правда, всемирной славы они не снискали. Но, кажется, никто и не переживают по этому поводу. Шон вместе со своей девушкой- участники группы the Ghost of a Sabert Tooth Tiger. В прошлом году записал совместную песню с американской певицей Ланой Дель Рей для ее нового альбома. По-прежнему хорошо общается с Элтоном Джоном, который является крестным наследником Джона Леннона.

Джеймс Луис Маккартни начинал играть на гитаре и барабанах в альбомах Пола и Линды Маккартни с 1997 года, написал несколько песен. В 2004 году он съехал с семейного гнезда Маккартни и стал жить в Брайтоне. В 2005 году участвовал в гастрольном туре отца 'US' Tour. Затем переключился на собственные работы, сотрудничая со многими известными музыкантами.

Сходство сыновей "битлов" и их прославленных родителей. Фото: EAST NEWS

Сходство сыновей "битлов" и их прославленных родителей.Фото: EAST NEWS

Интересно, что в апреле 2012 года Маккартни рассказал корреспонденту Би-би-си, что он вместе с Шоном Ленноном и Дхани Харрисоном обсуждал идею «next generation» версии группы The Beatles. А свой первый альбом Джеймс Маккартни выпустил 21 мая 2013 года под названием Me.

Так вот, несмотря на такую долгую дружбу Шона Леннона и Джеймса Маккартни сделать совместное фото, чтобы повторить знаменитый снимок их отцов-битлов парни догадались почему-то только к своим сорока годам. Но зато сразу в десяточку! Поклонники посчитали, что на снимке они вылитые отцы. Ощущение, что произошла реинкарнация Биттлов. Будто включили машину времени. А подписали парни фото незатейливо: «Ку-ку!».

"Боже, какая историческая фотография! Спасибо, парни", «Круто! Ваши отцы — легенды. Может быть, вы оба тоже пройдёте по Эбби-Роуд!", Будто Джон и Пол смотрят на мир", «Это замечательная фотография. Я вижу в ваших лицах Джона, Йоко и Пола. Это потрясающе. Я думаю, что Джон гордился бы, если бы мог увидеть эту фотографию»,»Ребята, вы должны сочинять музыку вместе!», - тут же написали в откликах поклонники.

Сочные новости.

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