Сборная России по футболу поднялась на рекордное число позиций в мировом рейтинге ФИФА

СЕГОДНЯ 11:20 2018-08-16T11:27:24+03:00

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В четверг, 16 августа, ФИФА опубликовала первый после ЧМ-2018 рейтинг футбольных сборных планеты. Перед турниром команда России занимала для себя рекордно низкое в истории 70-е место. В июле рейтинг не публиковался из-за ЧМ, то в августе наши находятся уже на 49-й строчке. Скачок вверх на 21 позицию для нас - рекордный в истории.

В октябре 2010 года после очередных побед россияне прыгнули вверх на 15 мест. А после Евро-2008, на котором сборная России дошла до полуфинала, мы поднялись вверх на 13 позиций. А с 2011 года у нас не получался за один месяц прыжок больше шести позиций вверх.

Лидером мирового рейтинга стала команда Франции, которая выиграла чемпионат мира. Финалисты, сборная Хорватии - четвертая команда мира. Они совершили скачок на 16 мест вверх. Сборная Германии, экс-чемпион мира, к слову, потеряла аж 14 позиций и теперь на 15 строчке. Россияне в сотне лучших совершили самый мощный скачок. А мощнейшее падение - у сборной Египета, которая потеряла 20 мест в рейтинге и теперь на 65-й позиции. На последнем месте рейтинга - сразу несколько команд. Это - Ангилья, Багамы, Эритрея, Сомали, Тонга и сборная островов Теркс и Кайкос.

Напомним, что на ЧМ-2018 сборная России сыграла пять матчей, дойдя до четвертьфинала. На групповом этапе соревнований россияне победили Саудовскую Аравию 5:0, Египет 3:1 и проиграли Уругваю 0:3. В 1/8 финала сборная России победила Испанию в серии послематчевых пенальти со счетом 4:3 (1:1 в основное и дополнительное время был счет). Ну а в четвертьфинале, куда наши пробились впервые в истории как сборная России, мы уступили будущему финалисту - команде Хорватии. 120 минут основного и дополнительного времени завршились вничью 2:2, а в серии пенальти наши проиграли со счетом 3:4.

Ближайшие матчи сборной России пройдут в сентябре. В рамках Лиги Наций наши сыграют с Турцией на выезде, а потом 10 сентября впервые после ЧМ предстанут перед своими болельщиками. В Ростове-на-Дону наших ждет товарищеская игра против команды Чехии.