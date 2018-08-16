2018-08-16T12:44:10+03:00
Экономика

В Барнауле пройдут «Дни алтайского сыра»

Фестиваль состоится 18 августа
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Фото: Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.Фото: Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.
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Фестиваль «Дни алтайского сыра» пройдет в Барнауле 18 августа. Уникальное событие, уже в 12 раз показывающее состояние и потенциал сыродельной отрасли Алтайского края и в целом России, способствует продвижению различных сортов сыра на рынок, популяризирует сыр как продукт, а также привлекает туристов - является элементом развития событийного туризма. Проводится при организационной поддержке регионального правительства. Предприятия перерабатывающей промышленности региона представят жителям и гостям краевой столицы более 100 сортов сыра и богатый ассортимент другой молочной продукции – масло, творог, йогурты, кефир и другое.

Молочный праздник пройдет с 10:00 до 16:00 на площади Ветеранов, сообщает управление края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям. Краеведческий музей и библиотека им. Шишкова создадут историческую площадку, на которой покажут уникальные архивные фото и экспонаты, рассказывающие об истории сыроделия и маслоделия на Алтае.

На детской площадке выступит театр кукол «Сказка». Для праздника приготовят гигантское количество сырного попкорна, чтобы угощать ребятишек. Все площадки фестиваля объединит «Сырный квест», который смогут пройти все желающие. За успешное решение всех заданий предусмотрен приз – сырное мороженое, которое приготовят на глазах зрителей.

Главной изюминкой фестиваля в этом году станет первый профессиональный конкурс сырной кухни на Алтае «CHEESE A LAE CHEF». В профессиональном конкурсе примут участие шеф-повара края и других регионов, которые будут состязаться в приготовлении блюд из алтайского сыра.

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