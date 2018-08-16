«Бегу за чудом»: Как спортсмены собрали 4 миллиона на лечение 120 детей

СЕГОДНЯ 15:20 2018-08-16T15:20:39+03:00

У истоков «Бегу за чудом» - команда единомышленников, которым стало недостаточно заботиться о своем здоровье и ограничиваться пользой только для себя

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Поддерживать здоровый образ жизни, заниматься любимым делом - а главное: помогать детям победить болезнь и обрести будущее. Все это делают спортсмены-любители, объединившиеся в проекте «Бегу за чудом». Они не просто пробегают километры на марафонах и трейлах по всему миру, а посвящают их детям, которым так нужна помощь.

Проект в 2015 году создал благотворительный Фонд «Жизнь как чудо», который помогает детям с тяжелыми заболеваниями печени. У истоков «Бегу за чудом» - команда единомышленников, которым стало недостаточно заботиться о своем здоровье и ограничиваться пользой только для себя. Поэтому они решили бегать в поддержку детей. Любой желающий может присоединиться к атлетам, либо к команде их болельщиков. А каждый рубль, переведенный болельщиками в поддержку спортсменов, отправляется на лечение детей.

За все время существования проекта бегуны собрали более 4 миллионов рублей и помогли 120 детям

На эти деньги фонд находит детям жизненно необходимые лекарственные препараты, а также помогает вовремя приехать в медицинский центр после операций по пересадке печени.

За все время существования проекта бегуны собрали более 4 миллионов рублей и помогли 120 детям. И если в первый, 2015 год, проект объединял лишь спортсменов из Москвы, то сейчас атлеты участвуют в забегах по всей России и миру. Только в 2017 году проект собрал 1,5 миллиона рублей. А за нынешний беговой сезон неравнодушные люди перечислили в фонд почти 1 миллион.

Бегу за чудом! Фонд "Жизнь как чудо".kakchudo.ru/beg

Например, Игорь Лисник "бежит за чудом" уже третий год. И только в этом году помог фонду собрать 91 тысячу рублей:

- Кто-то скажет, что это не самые впечатляющие суммы и, возможно, будет прав. Но эти деньги помогают покупать билеты для тех, кому нужно побывать на обследовании в клиниках, на них можно закупить необходимые препараты, провести анализы и… И сделать ещё много может небольших, не самых затратных, но жизненно важных вещей для тех, у кого счёт идёт на дни, а иногда даже на часы. И, поверьте, это совсем не то время, с которым борются бегуны на дистанциях. Его цена — не медаль, не результат, а спасенная жизнь, - говорит Игорь.

- Роль, которую несут бегуны – нельзя переоценить. Благодаря их вовлеченности, и семьи детей обретают уверенность в завтрашнем дне, и популяризация благотворительности в стране растет. Ведь помогать очень легко, приятно, полезно и интересно, - говорят в фонде «Жизнь как чудо». - Проект несет и общественный характер – он инициирован для продвижения идеи благотворительности через спорт.

Кстати, участники команды не только бегают, они проводят совместные тренировки в парках, устраивают спортивные фотоссесии, встречаются без повода и даже вместе отмечают дни рождения.

Спортсмены участвуют в марафонах и стартах по всей России и миру

ВАЖНО

Как помочь проекту «Бегу за чудом»

Каждый неравнодушный человек может внести свой вклад:

- вступить в команду атлетов

- поддержать бегуна

- стать волонтером- болельщиком

Подробности - на сайте фонда

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