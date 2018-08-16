Макс «+100500» опять перестанет материться

СЕГОДНЯ 13:37 2018-08-16T14:23:15+03:00

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«+100500» (сленговое выражение, означает горячее одобрение) - одно из самых популярных шоу в русском сегменте Интернета. Ничего экстраординарного: ведущий Макс Голополосов всего-то комментирует вирусное видео, как делают многие. Но сногсшибательное чувство юмора, восхитительный леопардовый ковер в качестве задника, а также зубодробительный мат обеспечили этому проекту место в пятерке самых популярных Youtube-каналов на русском языке.

В телеверсии нет мата, зато будут новые прикольные рубрики: «Ор года», «Музыкальный конец», «Брейкап года» и другие. Все вместо это повод для любителей прямолинейного юмора дико поржать - именно поржать, просто посмеяться не получится.

- Телезрителей ожидает еще больше сарказма, шуток на грани фола и крутых мемов, - обещают на «Че!».

Программа уже выходила на этом канале раньше.

- За то время пока «+100500» не выходило в телеэфире, у нас накопилось множество идей, мы сменили команду. Но при этом те люди, которые стояли у истоков шоу, остаются; традиции, которые так любит зритель, никуда не уйдут, но к этому мы добавили много всего нового, - говорит сам Голополосов, который, оказывается, умеет выражать свои мысли цензурно. - В общем, будет круто и очень ржачно.

Шоу будет выходить на «Че!» с 19 августа по воскресеньям в 23.00.