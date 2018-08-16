2018-08-16T15:18:44+03:00
Спорт

Станислав Черчесов знакомится с новыми футболистами

В пятницу, 17-го августа, стартует финальный турнир Детской футбольной лиги, которая отмечает свой юбилей
Виктор Горлов
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Ребята сделали фото на память с главным тренером национальной сборной страны Станиславом ЧерчесовымРебята сделали фото на память с главным тренером национальной сборной страны Станиславом Черчесовым
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Детская футбольная лига (ДФЛ) проводит свой 25-й чемпионат. А первый состоялся в 1994 – м с подачи «Комсомолки», которая сумела собрать под своё крыло всего 46 команд. Но какие были в них игроки! Анюков, Адамов, Измайлов, Лебеденко, Бобёр, Колодин… С годами число команд в Лиге росло, ширился календарь соревнований, открывались новые таланты – Кокорин, Дзагоев, Селихов, Бухаров, Смолов, Горбатенко… Так и дорос чемпионата ДФЛ до своего серьезного юбилея. Финальные игры его начнутся завтра на стадионах МВА и «Локомотив» в Перово.

Первый вице-президент российского футбольного союза Никита Павлович Симонян поприветствовал будущих звезд в Доме футбола в Москве

Первый вице-президент российского футбольного союза Никита Павлович Симонян поприветствовал будущих звезд в Доме футбола в Москве

А накануне сборная команда ДФЛ была принята в офисе Российского футбольного союза. Ребята побывали в музее Славы, получили игровую форму, встретились с первым вице – президентом РФС Никитой Симоняном и сделали фото на память с главным тренером национальной сборной страны Станиславом Черчесовым.

В финальному турнире чемпионата кроме сборной ДФЛ за чемпионские награды поспорят ещё 15 команд из регионов, а также Москвы и Московской области.

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