Более двух тонн нефти в секунду

СЕГОДНЯ 16:10 2018-08-16T16:11:05+03:00

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Компания «РН-Юганскнефтегаз», дочернее предприятие компании «Роснефть», установила рекорд суточной добычи нефти. Впервые в новейшей истории России этот показатель составил 194 011 тонн/сутки или более 2 тонн в секунду. В компании говорят, что достичь рекорда удалось за счет масштабного применения инновационных технологий, а также внедрения собственных научных разработок в бурении. Обратив внимание, что «РН-Юганскнефтегаз» - ключевой актив НК «Роснефть», на долю которого приходится порядка 30% всей добычи компании. Накопленная добыча предприятия превышает 2,3 млрд. тонн нефти.

Кроме того, установлен рекорд средней скорости бурения. В первом полугодии 2018 года он составил более 6,4 тыс. м/ст. мес, что на 2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Благодаря вкладу «РН-Юганскнефтегаза», «Роснефть» достигла нового рекорда суточной проходки бурения – 56 708 метров.

Также, «РН-Юганскнефтегаз» установил отраслевой рекорд по строительству горизонтальных скважин с уникальной комбинированной эксплуатационной колонной. На объектах предприятия построена скважина с глубиной более 4,7 км и длиной горизонтального участка более 1,5 км за 13,4 суток.

Разработка и внедрение наиболее эффективных методов бурения, позволяющих усовершенствовать технологический процесс, во многом, зависит от рационализаторских предложений. Новое оборудование изготовлено российскими производителями. Его возможности позволяют сократить цикл бурения наклонно-направленных скважин на 15%, снизить капитальные затраты на 5% и увеличить коммерческую скорость на 1000 м./ст. мес. Комплекс также позволяет проводить геофизические исследования скважин одновременно с бурением.

Конструктивная доработка бурового инструмента позволила более чем на 10 часов сократить срок строительства скважины и получить значительный технико-экономический эффект. В результате уменьшения диаметра резцов повысилась эффективность выноса буровой породы на поверхность. Одновременно было увеличено число промывочных насадок, что позволило улучшить качество очистки межлопастного пространства долота. Полученные в процессе испытаний результаты подтвердили эффективность применения усовершенствованного оборудования - исключены возможные осложнения бурения в интервалах высокопластичных глин, в два раза увеличилась средняя механическая скорость, выросла коммерческая скорость бурения секции «кондуктор» до 223 м/ст.мес на наклонно-направленных скважинах и до 72 м/ст. мес на горизонтальных.