"Вам виднее": Владимир Путин ответил губернатору Владимирской области, которая похвасталась новой дорогой

СЕГОДНЯ 16:30 2018-08-16T17:08:41+03:00

Светлана Орлова заявила, что трасса М7 - лучше, чем дорога из Франкфурта в Страсбург

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Губернатор Владимирской области Светлана Орлова начала встречу с президентом с благодарностей от жителей Гороховца за указ о праздновании в следующем году 850-летия города.

- 2,4 миллиарда – общая сумма денег: федеральных, региональных, муниципальных. Конечно, люди рады, потому что отреставрированы храмы, музеи, дороги, площади, четыре школы отремонтировали, поликлинику и, конечно, набережную, - перечисляла она. - Это просто сказка будет. Конечно, сейчас в этот город очень много поехало туристов.

- Дорогу достроили? - поинтересовался Владимир Путин ходом работ на трассе Москва-Владимир-Нижний Новгород.

- Дорога М7 – лучше, чем трасса из Франкфурта-на-Майне в Страсбург, - оригинально сравнила Орлова.

- Вам виднее, - отреагировал Путин.

- 14 миллиардов федеральных денег, - вспомнила губернатор. - Тогда хотели забрать, но мы попросили вас, вы отстояли. 11 переходов, практически нет теперь там смертей. Очень много гибло людей, детей, школьников. Есть защитные экраны, население тоже довольно. И за Лыбедскую магистраль во Владимире. Очень красивая получилась, практически разгрузили центр города.

- Как социальная сфера? - поинтересовался президент.

- Восемь школ сдали, - доложила Орлова. - Мы каждый год из бюджета закладываем 552 миллиона, федеральные деньги и наши. Но еще у нас каждая пятая школа имеет вторую смену, поэтому мы к 2025 году планируем 37 школ. Сейчас Собинка, Кольчугино, ремонтируем две школы в Петушках, по 362 миллиона, они в хорошем еще состоянии, поэтому по школам пойдем дальше.

- У вас были какие-то просьбы по объектам здравоохранения? - спросил Путин.

- Да, у нас Ковров, там перинатальный центр нужен, - подтвердила глава региона. - Это один из крупнейших городов, и конечно, перинатальный центр для них – это было бы решение. Хотя мы в роддом 120 миллионов выделили, ремонтируем. А тогда бы мы могли и Судогду, и Ковровский район.

- Поддержим, - пообещал президент.