Послы Года добровольца отчитались о своей волонтерской деятельности

СЕГОДНЯ 17:40 2018-08-16T17:37:06+03:00

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Социальный ролик «Время добрых дел пришло» презентован в рамках Года добровольца. Видео снято в реальных условиях и рассказывает о волонтерской деятельности известных личностей, ставших общественными послами тематического года.

Так, народные артисты РФ братья Эдгард и Аскольд Запашные приняли участие в поисковой операции отряда «Лиза Алерт», а телеведущая Алла Михеева посетила Центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. Также в ролике представлены кадры из деятельности проекта «Кукла лечат» Новокузнецкого театра кукол «Сказ», инициатором которого является актер и режиссер, художественный руководитель Театра Олега Табакова, народный артист России Владимир Машков.

Послы Года добровольца погрузили зрителей в больничное, социальное и поисковое волонтерство. Основной посыл ролика: «Время добрых дел пришло, начинайте действовать прямо сейчас». Его герои рассказывают, что для добровольчества порой может хватить одного дня или даже нескольких часов.

Ролик размещён в официальных аккаунтах Года добровольца в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и Instagram.

Время добрых дел пришло.Для тех, кто знает цену времени. Для тех, кто живет не только для себя. Для тех, кто ищет больший смысл. Время добрых дел пришло! Добровольцыроссии.рф Приняли участие в видео: Владимир Машков, Алла Михеева, Эдгард и Аскольд Запашные.

Напомним, 2018 год в России объявлен Годом добровольца (волонтёра). Об этом сообщил президент Владимир Путин 6 декабря 2017 года на торжественном концерте, посвященном первому национальному Дню волонтера. Год добровольца призван увеличить количество вовлечённых в активную гражданскую жизнь и задать новый темп развития волонтёрского движения.