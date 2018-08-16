Денис Черышев: "Надеюсь, что дальше буду играть так же, как и на чемпионате мира в России"

СЕГОДНЯ 18:11 2018-08-16T18:14:02+03:00

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Полузащитник сборной России Денис Черышев, который стал одной из главных звезд нашей команды на чемпионате мира 2018, официально был представлен в четверг, 16 августа, в качестве игрока испанской "Валенсии". Он накануне был взят в аренду клубом-грандом до конца сезона. Ранее Черышев играл за "Вильярреал". И вот сегодня он был официально представлен журналистам на пресс-конференции.

- Готовы ли вы к стартовому поединку в новом клубе?

- Да, у меня все хорошо со спортивной формой. Тренировался в течение двух недель после чемпионата мира. Но мне еще нужно многое сделать, чтобы понять игру клуба и многое зависит от решения тренера. Но я здесь, чтобы помочь "Валенсии".

- Сможем ли мы увидеть ту версию Дениса Черышева, которая потрясла всех на Кубке мира?

- Я думаю, это зависит от моей ежедневной работы. Некоторые вещи у меня поменялись и я думаю, что смогу выйти на свой максимальный уровень и помочь "Валенсии". Я надеюсь, что получится выйти на тот же уровень, что и на чемпионате мира.

- Не страшно ли начинать чемпионат игрой с "Атлетико"?

- Не слишком, мы должны смотреть на себя.

- Были ли у вас другие предложения?

- Как только я услышал, что мной интересуется "Валенсия", то отодвинул в сторону все другие предложения от команд.

- Насколько важно для было то, что Марселино - главный тренер "Валенсии"?

- Мне важно, что тренер считает меня нужным, я очень рад переодеться в эту футболку «Валенсии», для меня это очень важный шанс, и я надеюсь оправдать доверие, которое у команды есть ко мне. Марселино очень требователен, не позволяет расслабиться и все время требует, чтобы ты показывал максимум.