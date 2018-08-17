Перспективный регион

СЕГОДНЯ 08:00 2018-08-16T23:54:32+03:00

В этом году Суздаль стал победителем конкурса в номинации Исторические поселения, и в качестве награды получил из федерального бюджета на реализацию проектов 50 миллионов рублей. Автор фото: Мария ТИМАЧЁВА

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Ухоженные поля, идеальные дороги и постоянно встречающиеся на пути экскурсионные автобусы. Владимирская область дерзко разрушает стереотипы не только о российском сервисе и туризме, но и о качестве жизни «за пределами МКАДа». О том, что этот регион успешно развивается и может гордиться высокими показателями по многим критериям, СМИ писали неоднократно. Однако, верить каждому печатному слову в век просвещённой пропаганды приходится не всегда. Как говорится, доверяй, но проверяй. КП решила провести собственное «расследование» и отправила своего корреспондента в небольшое авто-путешествие по нескольким городам Золотого кольца России, расположенным во Владимирской области. Что из этого получилось, читайте далее...

В минувшие выходные в Суздале проходил день города, поэтому мы решили совместить приятное с полезным. Выехали пораньше, чтобы успеть выбраться из Москвы до того, как проснутся дачники. Однако, избежать пробок при выезде из столицы не удалось. Но через 4 часа мы, наконец-таки, добрались сначала до Владимира, а затем и до Суздаля. Расстояние между этими городами по трассе – всего 38 километров, а это чуть более 20 минут. Дорога приятно удивляет – ни единой колеи на трассе, что, согласитесь, большая редкость для нашей страны...

Владимир – приятный, чистый и очень ухоженный. Вполне оправдывает звание одного из крупнейших туристических центров европейской части России. Подумать только, город был основан в конце 10 века, а в 12-14 веках являлся столицей Великого княжества Владимирского. История Владимира насыщенна и богата, о чем с удовольствием и гордостью рассказывают местные экскурсоводы. С конца 18 века город стал центром наместничества, а потом и губернии, превращаясь в ядро передового образования и высокой культуры в провинции. Однако в период советской власти облик Владимира значительно изменился — было снесено множество храмов, уничтожено большинство кладбищ в границах города. При этом построили немало заводов, успешно работающих до сих пор. Благодаря многим предприятиям Владимирская область активно развивается и добивается очень высоких показателей.

Часовня Богоматери и Успенский собор во Владимире. ФОТО Алексей Смышляев/Интерпресс/ТАСС

«Нам есть чем гордиться, - рассказывает владимирский гид-экскурсовод Иван Тимофеев. – История нашего края богата, и я об этом могу говорить бесконечно, однако заслуживает внимания и нынешнее состояние региона. Мы по всем официальным показателям – практически рекордсмены. Результаты развития Владимирской области за последние 5 лет внушительные. Я горжусь родным краем!»

Владмир. Вознесенская церковь. ФОТО Алексей Смышляев/Интерпресс/ТАСС

По словам коренного владимирца, регион сегодня на пике своего подъема. За 4 года почти в полтора раза вырос валовый региональный продукт, реализовано более 60 проектов по созданию и модернизации промышленных производств, создано 19 тысяч новых рабочих мест. Налоговый потенциал региона также увеличен.

Говорят, в музее деревянного зодчества китайцы подходят к зданиям и долго трут их ладонями. Наверное, желания загадывают. Автор фото: Мария ТИМАЧЁВА

Что касается двух других городов Владимирской области - Суздаля и Гороховца – то здесь тоже есть, чем гордиться. В этом году они стали победителями конкурса в номинации Исторические поселения, и в качестве награды получили из федерального бюджета на реализацию проектов по 50 миллионов рублей.

Ко дню города Суздаль подготовился основательно. И это видно невооружённым глазом - уложены сотни тысяч квадратных метров дорожных и пешеходных покрытий, установлены новые детские игровые комплексы. А уж сколько тут экскурсионных автобусов! По традиции главные любители российского колорита – самоваров, деревянного зодчества и национальных костюмов – это китайцы. Такое ощущение, что их здесь больше, чем местных жителей и всех остальных туристов вместе взятых.

«Китайцы очень любят наш город. Особенно деревянные дома, для них это что-то необычное, чудесное, наверное, даже божественное, - рассказывает Нина Сальникова, жительница Суздаля и продавщица местных сувениров. – Говорят, в музее деревянного зодчества китайцы подходят к зданиям и долго трут их ладонями. Наверное, желания загадывают. А потом возвращаются на Родину и отправляют сюда родственников. С каждым годом иностранных туристов у нас все больше».

Сувениры здесь распродаются на ура – шкатулки, шерстяные носки в любое время года, меховые шапки и матрешки всегда пользуются особенной популярностью. Но больше всего туристов радует местный деликатес – варенье из огурцов. Вкус, надо сказать, специфический... Однако, иностранцам нравится – необычно и будто бы по-русски, прямо с огорода. Блюдо это можно отпробовать как на рынке, так и в местных кафе. К слову, заведений общепита тут предостаточно. Кухня, само собой, русская традиционная. Цены, конечно, не московские, но и особой дешевизной не отличаются. Зато вкусно и качественно.

«Мы открыли в Суздале кафе несколько лет назад, - рассказывает ресторатор из Москвы Глеб Бобков. – Сначала думали, как все это организовать, с кем договориться. Оказалось, что все в этом регионе просто и по-честному. Очень приятно работать, когда все договорённости соблюдаются, а власти региона приветствуют подобные инициативы. Мы специально из Москвы приехали и обосновались тут. Решили, что здесь всегда много туристов, спрос обязательно будет. И не прогадали».

Туристов в Суздале и правда очень много, а уж в выходной и праздничный в день - тем более. В этом году в честь дня города была заготовлена масштабная праздничная программа: ярмарка, костюмированное шествие, концерт и в конце дня - праздничный фейерверк. С поздравлениями и музыкальным подарком на главной сцене праздника выступила кавер-группа из Иваново. Жителей и гостей города ждали сюрпризы и приятные памятные подарки. В центре было многолюдно и весело, и это неудивительно.

Суздаль давно известен и привлекателен как для россиян, так и для иностранцев. Автор фото: Мария ТИМАЧЁВА

Сам Суздаль давно известен и привлекателен как для россиян, так и для иностранцев. Однако в близлежащие населенные пункты многие уже не доезжают. Чтобы исправить ситуацию в рамках Федеральной программы развития сельских территорий от города Камешково до села Бабарино, была построена автомобильная дорога общей протяженностью более 4 километров. И учитывая то, что это – часть дороги «Суздаль-Камешково-Бабарино», путешествие по окрестностям древнего Суздаля стало намного комфортнее. А благодаря тому, что в Суздале повсеместно заменили старое освещение на новые энергосберегающие светильники, да еще и подсветили ряд исторических зданий в центре города, здесь стали функционировать и ночные экскурсионные маршруты.

Соседний Гороховец тоже решили сделать для туристов привлекательным. Тем более, что он лишь немного «моложе» своего древнего соседа – в этом году Гороховец с размахом отметил свое 850-летие.

Дом Опарина (Селина) и Благовещенский собор (справа) в городе Гороховец. Фото ИТАР-ТАСС/ Владимир Смирнов

К такой значимой дате Гороховец серьезно преобразился: инвестиции в развитие города, его предприятий и достопримечательностей только за 2018 года составили порядка 600 миллионов рублей (130 % к уровню 2017 года). В одном из древнейших городов Владимирской области, который с 1970 года входит в список исторических поселений России, отреставрированы исторические здания и многочисленные церкви, повсеместно благоустраиваются городские пространства и дворы, убраны под землю провода, раньше так мешающие любоваться красивыми видами города, ярко освещены заасфальтированные улицы.

Кроме того, там разработали три новых маршрута – «Гороховое царство. Пряничное государство», «Гороховец купеческий» и «Город Гороховец».

Путешествуя из одного города Владимирской области в другой в глаз радуют не только природные российские просторы, но и ухоженные, засеянные поля. Местами виднеется чернозём, а это значит – почва здесь особенно плодородная. Отрадно, что такая земля не простаивает даром, как это, к сожалению, бывает в большинстве провинциальных уголков России. Почему бы не взять Владимирскую область за образец для подражания? Можем ведь, если захотим. Провинция не просто живёт, а процветает. И Владимирская область – этому доказательство, достойный пример для многих российских регионов.