2018-08-16T20:18:13+03:00
Экономика

Стало известно, на сколько повысят «коммуналку» в следующем году

В правительстве предлагают увеличить тарифы ЖКХ и в январе, и в июле, но общий рост не превысит инфляцию
Софья РУЧКО
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Как обещают чиновники, общий рост "коммуналки" не должен превысить 4%.Как обещают чиновники, общий рост "коммуналки" не должен превысить 4%.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Решение о том, как поднимать тарифы ЖКХ, примут в ближайшие две недели. Об этом заявил вице-премьер Виталий Мутко. Он назвал «коммунальный вопрос» непростым.

Оно и понятно, плата за квартиру и жилищные услуги дорожают ежегодно. Но обычно тарифы повышают один раз в год - 1 июля. Такое решение приняли несколько лет назад, когда повышение с января приводило к разгону инфляции с самого начала года. Тем более странным выглядит нынешнее предложение правительства.

В следующем году Минэкономразвития хочет разделить ежегодный рост надвое. Сначала поднять тарифы в январе (на 1,7%), а потом - в июле (на 2,4%).

- Во вторник Минэкономразвития предоставит нам окончательные расчеты. Напомню, каждый год повышение тарифов зависит от тех экономических условий, в которых мы находимся в данный момент времени, - заявил глава Минстроя Владимир Якушев.

Как обещают чиновники, несмотря на двухкратное повышение, в общем и целом «коммуналка» вырастет не сильнее, чем если бы индексация была один раз. Общий рост не должен превысить 4% (таков сейчас прогноз официальной инфляции). Но тогда зачем все это?

Ответим: чтобы поддержать коммунальщиков. Дело в том, что с начала 2019 года в стране повысится налог на добавленную стоимость (с 18 до 20%). Закон об этом уже принят. Соответственно, траты управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций тоже станут больше. В Минэкономики подсчитали, что они увеличатся на 16 млрд. рублей. И это может привести к убыткам для бизнеса.

С одной стороны, решение выглядит логичным, а граждане ничего не потеряют. С другой, некоторые эксперты считают, что так делать не стоит.

- Первые месяцы года являются для людей наиболее болезненными с точки зрения трат. Во-первых, зимой они платят за отопление, поэтому платеж выше. Во-вторых, после январских праздников, у многих лишних денег просто не будет. А тут хоть небольшой, но дополнительный расход, - сетует исполнительный директор центра «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.

Окончательное решение в правительстве пока не принято.

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