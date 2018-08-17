Работа не волк - и в отпуске настигнет. Почему россияне не умеют отключаться от дел на отдыхе?
Мария Баченина и Михаил Антонов обсуждают главные летние темы в эфире программы «Главное - вовремя» на Радио «Комсомольская правда»
Мария Баченина и Михаил Антонов обсуждают главные летние темы в эфире программы «Главное - вовремя» на Радио «Комсомольская правда»
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Главные темы:
- Фрукты на вашем столе: что покупаете? Эксперты посоветовали покупать нектарины вместо персиков.
- Более половины россиян не могут отключиться от работы в отпуске.
- На Первом канале запускают "Голос 60+". Что это и кто будет смотреть?
Работа не волк - и в отпуске настигнет. Почему россияне не умеют отключаться от дел на отдыхе?
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