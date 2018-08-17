Ради молодой пассии Петросян решился на уколы красоты. А что ты сделал для своей девушки?

СЕГОДНЯ 09:05 2018-08-17T14:01:49+03:00

Мария Баченина и Михаил Антонов обсуждают главные летние новости в эфире программы «Главное - вовремя» на Радио «Комсомольская правда»

Мария Баченина и Михаил Антонов обсуждают главные летние новости в эфире программы «Главное - вовремя» на Радио «Комсомольская правда»

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Главные темы:

- В Черногории пройдет состязание по лени. Нужно лежать в тени на покрывале. Кто дольше пролежит, тот и выиграл. Приз - 800 евро!

- Продолжаем отдыхать! Рассказываем про отдых в Исландии.

- Наша экспедиция "Вниз по матушке, по Волге".

- Бывшие коллеги артиста: Ради молодой пассии Петросян делает уколы красоты.

- В коридорах власти.

- Сбрасываем лишнее с Марией Бачениной!